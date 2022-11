¿Adónde van las vallas que retira el Municipio de Guayaquil?

Los rótulos publicitarios que se retiraron tienen como destino final un relleno sanitario. Foto: EL COMERCIO

Blanca Moncada (I)

Desde octubre de 2022, el Cabildo de Guayaquil retira las vallas irregulares que llevaron a la entidad y a quien la preside, la alcaldesa Cynthia Viteri, a abrir investigaciones desde Fiscalía, por presunto peculado, y Contraloría, para análisis.

Se conoce por personal municipal, que ofreció datos a EL COMERCIO, que las estructuras están siendo colocadas en un área de cantera donde se ubica el asfalto reciclado. A la zona, cerca del estadio Barcelona, se la conoce como Ciudad Perdida.

La entidad, en respuesta a un pedido de información, ha confirmado a este medio que los rótulos publicitarios que se retiraron tienen como destino final el relleno sanitario Las Iguanas, aunque, también por voces de dentro, se especificó a este equipo periodístico que “cada fierro está inventariado con rigor”.

Hasta el pasado 28 de octubre fueron 71 las vallas desinstaladas de la avenida del Bombero, vía Perimetral, Av. Francisco De Orellana, Av. Juan Tanca Marengo, Av. Baquerizo Nazur, Av. Jaime Roldos Aguilera, Av. Agustin Freire, Av. José María Egas, Av. Carlos Julio Arosemena, Av. Carlos Luis Plaza Dañin, Av. Juan X. Marcos y Aguirre, Av. Pedro Menendez Gilbert.

Sin datos de responsables

De acuerdo a un censo reciente, en la ciudad hay unas 512 vallas, decenas de ellas levantadas sin permiso y sin datos exactos de quién se llevó el dinero por instalarlas.

De acuerdo al Municipio, al momento se encuentran iniciados procedimientos administrativos sancionadores y en algunos casos se han efectuado el retiro de las estructuras.

La entidad explicó que mientras no se encuentren resueltos en instancias definitivas y respetando el derecho a la legítima defensa, no es posible difundir información de las empresas. Sin embargo, deja abierta la alternativa de solicitar información particular o detallada, “para que el pedido sea analizado y despachado por el comisario décimo tercero”.

¿Habrá sanción?

De acuerdo a la Ordenanza sustitutiva de la codificación y reforma de la ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios en el cantón Guayaquil (Registro Oficial #1567 del 16/abril/2021), la sanción por instalar vallas irregulares va desde los 25 salarios básicos hasta los 40 salarios básicos unificados, además de sumársele los costos en los que incurrió la Municipalidad de Guayaquil en los operativos de desmontaje de las infraestructuras retiradas.

