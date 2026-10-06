Usted puede terminar el colegio con educación a distancia virtual

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La oportunidad de completar la formación académica formal vuelve a estar abierta para quienes debieron pausar su escolaridad por motivos económicos, familiares o de trabajo. A través del sistema educativo público, se encuentra habilitada una convocatoria con cerca de 4 000 plazas bajo la modalidad de educación a distancia virtual, una alternativa sin costo diseñada para que jóvenes, adultos y personas de la tercera edad finalicen el bachillerato.

Niveles habilitados en la educación a distancia virtual

La oferta formativa abarca la Educación General Básica Superior, desde el octavo año de EGB, hasta el tercer curso de Bachillerato.

El proceso formativo integra el acceso a plataformas digitales especializadas junto con la guía pedagógica continua de docentes tutores. Las inscripciones y matrículas para este Ciclo II correspondiente al régimen Sierra-Amazonía 2026-2027 permanecerán activas hasta el 30 de octubre de 2026.

Acompañamiento en lengua de señas para personas sordas

El esquema de aprendizaje incorpora componentes de inclusión accesibles para estudiantes con discapacidad auditiva. Desde la fase inicial de matriculación y a lo largo de todo el ciclo escolar, las personas sordas dispondrán del apoyo de profesores intérpretes de lengua de señas, asegurando la comprensión integral de las materias en este modelo de educación a distancia virtual.

Requisitos y pasos para matricularse en Ecuador

Los aspirantes que residen dentro del territorio ecuatoriano deben ser mayores de 18 años. El trámite se efectúa acudiendo de manera presencial a la sede del Distrito Educativo más cercano a su domicilio.

Para concretar la solicitud, los interesados deben presentar su documento de identidad, su expediente académico previo o la resolución del examen de ubicación, además de registrar un número telefónico de contacto y una cuenta de correo electrónico en funcionamiento.

Los ciudadanos que no cuenten con sus certificados de años anteriores pueden solicitar en ese mismo instante la aplicación de una prueba diagnóstica de ubicación.

Inscripciones en el extranjero mediante plataforma digital

Los compatriotas o residentes que viven fuera del país también cuentan con acceso al programa en siete naciones:

Estados Unidos,

Chile,

España,

Italia,

Reino Unido,

Bélgica y

Hungría

Para la comunidad migrante, el registro de la educación a distancia virtual se realiza exclusivamente por internet mediante el portal institucional adistancia.educacion.gob.ec.

Quienes postulen desde el exterior deberán rendir la respectiva evaluación diagnóstica fijada por la autoridad educativa. Para verificar los detalles complementarios del calendario y requisitos, se encuentran disponibles los sitios web adistancia.educacion.gob.ec y juntos.educacion.gob.ec.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Hasta qué fecha están abiertas las matrículas de educación a distancia virtual?

Hasta el 30 de octubre de 2026.

El proceso corresponde al Ciclo II del régimen Sierra-Amazonía 2026-2027 y cuenta con cerca de 4.000 cupos gratuitos para jóvenes, adultos y adultos mayores.

❓ ¿Qué niveles de estudio se pueden cursar en esta modalidad?

Desde octavo de Educación General Básica Superior (8.° de EGB) hasta tercer curso de Bachillerato.

El programa combina el uso de plataformas en línea con el acompañamiento pedagógico permanente de docentes tutores.

❓ ¿Qué requisitos deben presentar los mayores de 18 años en Ecuador?

Cédula de identidad, expediente estudiantil o resolución de examen de ubicación, teléfono y correo electrónico activo.

La entrega de documentos se hace de forma presencial en el Distrito Educativo más cercano; quienes no tengan su expediente escolar pueden solicitar el examen de ubicación en la misma sede.

❓ ¿En qué países del exterior se puede acceder a estos cupos gratuitos?

Estados Unidos, Chile, España, Italia, Reino Unido, Bélgica y Hungría.

Los compatriotas y residentes en estas naciones deben registrarse por internet a través de la plataforma adistancia.educacion.gob.ec y cumplir con una evaluación de ubicación.

❓ ¿Qué apoyo reciben los estudiantes sordos en las clases virtuales?

Acompañamiento de profesores intérpretes de lengua de señas durante todo el ciclo educativo.

El programa incluye este soporte desde la etapa de inscripción para asegurar accesibilidad a personas con discapacidad auditiva.

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