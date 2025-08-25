Una universidad ecuatoriana logró ingresar al grupo de las 100 instituciones con mayor impacto en investigación científica de Sudamérica. Se trata del Nature Index 2025, uno de los listados internacionales más influyentes en la medición de producción académica.
Universidad ecuatoriana se ubica en el puesto 70 del Nature Index
Se trata de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Espoch), que alcanzó el puesto 70 en la región y se consolidó como la institución mejor ubicada de Ecuador en la clasificación.
El resultado refleja sus avances en el área de Ciencias Físicas, con publicaciones en revistas de alto impacto.
Universidades de Ecuador en el Nature Index 2025
Además de la Espoch, otras instituciones ecuatorianas aparecen en la lista, aunque en posiciones más alejadas:
- Espoch – puesto 70
- Yachay Tech University – puesto 110
- Universidad San Francisco de Quito (USFQ) – puesto 115
- Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) – puesto 136
- Escuela Politécnica Nacional (EPN) – puesto 137
- Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) – puesto 177
- Universidad Central del Ecuador (UCE) – puesto 195
- Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) – puesto 265
- Yanayacu Biological Station & Center for Creative Studies – puesto 269
- Museo del Banco Central del Ecuador – puesto 284
- Universidad Nacional de Loja (UNL) – puesto 298
- Centro Jambatu – puesto 315
- Parque Nacional Galápagos – puesto 317
- Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) – puesto 364
- Universidad de Cuenca – puesto 364
- Universidad de las Américas (UDLA) – puesto 393
- Universidad Estatal Amazónica (UEA) – puesto 442
- Galapagos Whale Shark Project – puesto 444
- Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) – puesto 444
- Universidad Católica de Cuenca – puesto 463
- Universidad Internacional SEK (UISEK) – puesto 472
- Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) – puesto 476
- Universidad Regional Amazónica Ikiam – puesto 489
- Ministerio del Ambiente de Ecuador – puesto 497
- Geoinformática & Sistemas (GeoIS) – puesto 511
- Universidad de Guayaquil – puesto 520
- Universidad Técnica del Norte (UTN) – puesto 527
La diferencia en los puestos refleja la distancia que mantiene la Espoch respecto del resto de instituciones ecuatorianas.
Qué mide el Nature Index
Según datos difundidos por la Espoch, el Nature Index fue creado en 2014 por Nature Portfolio en Londres. Evalúa artículos publicados en 145 revistas académicas de alto impacto, seleccionadas por comités especializados, y asigna puntajes de acuerdo con la relevancia de los estudios.
El índice distribuye el crédito entre instituciones cuando varios centros participan en una misma publicación, lo que permite medir la contribución real de cada universidad.
Investigaciones que impulsaron a la Espoch
La Espoch explicó que su ubicación en el ranking se debe a trabajos de sus docentes publicados en The European Physical Journal C. Entre ellos figuran:
- ‘Extensión anisotrópica de la solución cosmológica de Kohler-Chao-Tikekar con el mismo factor de complejidad de Wyman Iia’.
- ‘Soluciones interiores desacopladas gravitacionalmente del modelo cosmológico de Kohler-Chao-Tikekar’.
