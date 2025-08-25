Una universidad ecuatoriana logró ingresar al grupo de las 100 instituciones con mayor impacto en investigación científica de Sudamérica. Se trata del Nature Index 2025, uno de los listados internacionales más influyentes en la medición de producción académica.

Más noticias

Universidad ecuatoriana se ubica en el puesto 70 del Nature Index

Se trata de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Espoch), que alcanzó el puesto 70 en la región y se consolidó como la institución mejor ubicada de Ecuador en la clasificación.

El resultado refleja sus avances en el área de Ciencias Físicas, con publicaciones en revistas de alto impacto.

Universidades de Ecuador en el Nature Index 2025

Además de la Espoch, otras instituciones ecuatorianas aparecen en la lista, aunque en posiciones más alejadas:

Espoch – puesto 70

– puesto Yachay Tech University – puesto 110

– puesto Universidad San Francisco de Quito (USFQ) – puesto 115

– puesto Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) – puesto 136

– puesto Escuela Politécnica Nacional (EPN) – puesto 137

– puesto Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) – puesto 177

– puesto Universidad Central del Ecuador (UCE) – puesto 195

– puesto Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) – puesto 265

– puesto Yanayacu Biological Station & Center for Creative Studies – puesto 269

– puesto Museo del Banco Central del Ecuador – puesto 284

– puesto Universidad Nacional de Loja (UNL) – puesto 298

– puesto Centro Jambatu – puesto 315

– puesto Parque Nacional Galápagos – puesto 317

– puesto Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) – puesto 364

– puesto Universidad de Cuenca – puesto 364

– puesto Universidad de las Américas (UDLA) – puesto 393

– puesto Universidad Estatal Amazónica (UEA) – puesto 442

– puesto Galapagos Whale Shark Project – puesto 444

– puesto Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) – puesto 444

– puesto Universidad Católica de Cuenca – puesto 463

– puesto Universidad Internacional SEK (UISEK) – puesto 472

– puesto Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) – puesto 476

– puesto Universidad Regional Amazónica Ikiam – puesto 489

– puesto Ministerio del Ambiente de Ecuador – puesto 497

– puesto Geoinformática & Sistemas (GeoIS) – puesto 511

– puesto Universidad de Guayaquil – puesto 520

– puesto Universidad Técnica del Norte (UTN) – puesto 527

La diferencia en los puestos refleja la distancia que mantiene la Espoch respecto del resto de instituciones ecuatorianas.

Qué mide el Nature Index

Según datos difundidos por la Espoch, el Nature Index fue creado en 2014 por Nature Portfolio en Londres. Evalúa artículos publicados en 145 revistas académicas de alto impacto, seleccionadas por comités especializados, y asigna puntajes de acuerdo con la relevancia de los estudios.

El índice distribuye el crédito entre instituciones cuando varios centros participan en una misma publicación, lo que permite medir la contribución real de cada universidad.

Lea más sobre el tema: Mujeres ganan espacio en ingenierías y ciencias exactas en universidades ecuatorianas

Investigaciones que impulsaron a la Espoch

La Espoch explicó que su ubicación en el ranking se debe a trabajos de sus docentes publicados en The European Physical Journal C. Entre ellos figuran:

‘Extensión anisotrópica de la solución cosmológica de Kohler-Chao-Tikekar con el mismo factor de complejidad de Wyman Iia’. ‘Soluciones interiores desacopladas gravitacionalmente del modelo cosmológico de Kohler-Chao-Tikekar’.

Te recomendamos