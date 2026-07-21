Sistema Las Orquídeas avanza al 80% y reforzará el servicio eléctrico para Guayaquil

El sistema de transmisión eléctrico Las Orquídeas registra un avance del 80% y busca reforzar el suministro eléctrico en el norte de Guayaquil. Esta obra contempla una inversión de 36,2 millones de dólares y beneficiará directamente a 1,2 millones de habitantes cuando entre en operación.

Visita del Ministro de Ambiente y Energía

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, recorrió el 21 de julio las instalaciones del proyecto junto con autoridades de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP). Durante la visita, verificaron el avance de la construcción y la instalación de los principales componentes de la nueva infraestructura. Esta obra busca mejorar la continuidad del servicio para los sectores residencial e industrial del Puerto Principal.

Detalles del Proyecto

El proyecto prevé iniciar operaciones en 2027. El Sistema de Transmisión Las Orquídeas incluye una subestación de 230/69 kilovoltios con capacidad de 250 MVA y una línea de transmisión de doble circuito de cinco kilómetros. Según informó el ministro Blum, se espera que el sistema comience a operar durante el primer semestre de 2027.

Beneficios para Guayaquil

Con su puesta en funcionamiento, atenderá a 1,2 millones de personas del norte de Guayaquil y respaldará el suministro para las principales cargas industriales de ese sector. Blum señaló que el objetivo de la obra es mejorar la entrega del servicio eléctrico y fortalecer un componente clave para el desarrollo económico y social. Además, afirmó que el proyecto busca enfrentar problemas estructurales en el sistema de transmisión para que la energía llegue con mayor calidad a los hogares y a las industrias de la ciudad.

Proyectos eléctricos en Guayas

Cinco proyectos buscan fortalecer la red eléctrica en Guayas. Las Orquídeas forma parte de un plan más amplio que Celec EP ejecuta en la provincia del Guayas a través de su Unidad de Negocio Transelectric. En conjunto, las cinco obras representan una inversión total de 100,5 millones de dólares.

Ampliaciones y Nuevas Subestaciones

La ampliación de la subestación Esclusas para reforzar el suministro eléctrico en el sur de Guayaquil.

La ampliación de la subestación Salitral, que incrementará la capacidad de transformación hasta 300 MVA para responder al crecimiento de la demanda del sistema CNEL EP Guayaquil.

La ampliación de la subestación Posorja mediante dos proyectos; uno ya concluyó.

La ampliación de la subestación Durán, una obra que ya finalizó y se encuentra energizada.

Impacto Económico

De acuerdo con la información difundida, estos proyectos generarán aproximadamente 600 empleos directos durante la etapa de construcción. Además, las intervenciones beneficiarán a 4,39 millones de habitantes de la provincia del Guayas mediante el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

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📌La constatación del avance de construcción y la verificación de la instalación de los componentes del nuevo Sistema de Transmisión Las Orquídeas, fue el objetivo principal del recorrido técnico que realizaron, autoridades, por las instalaciones donde se… pic.twitter.com/K4x4UqglZH — Ministerio de Ambiente y Energía (@EcuadorMAE) July 21, 2026

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