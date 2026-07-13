Ecuador fortalece su sistema eléctrico con 6 004 MW para enfrentar el Fenómeno El Niño

El Gobierno de Daniel Noboa implementó acciones para fortalecer el sistema eléctrico nacional, con el objetivo de garantizar el suministro de energía frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño. Entre las medidas ejecutadas, se incluye el mantenimiento de infraestructura estratégica de generación y transmisión, así como un monitoreo constante de la capacidad instalada del país.

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Mantenimiento en la Central Térmica Gonzalo Zevallos

La intervención más reciente permitió reincorporar 70 megavatios (MW) al Sistema Nacional Interconectado tras culminar, ocho días antes de lo previsto, el mantenimiento anual de la Unidad TV2 de la Central Térmica Gonzalo Zevallos, ubicada en Guayaquil. Con esta acción, la disponibilidad de generación térmica nacional alcanzó los 1 136 MW.

Acciones para reducir el riesgo de apagones

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) informó que los trabajos en la Central Térmica incluyeron un mantenimiento mayor de equipos electromecánicos, revisión de sistemas auxiliares, calibración de válvulas, bombas, intercambiadores de calor, sistemas de lubricación, instrumentación y control. Además, se modernizó el sistema de control de la unidad, que operaba con tecnología instalada desde 2011.

Según Celec EP, estas intervenciones permiten responder con mayor rapidez ante eventuales contingencias, disminuir el riesgo de fallas en los equipos principales y extender la vida útil tecnológica de la Unidad TV2 por al menos diez años.

Generación eléctrica en cifras

De acuerdo con el reporte oficial del 13 de julio de 2026, Ecuador registra una generación total de 6 004 MW. De ese total, 4 868 MW, equivalentes al 81,1 %, corresponden a generación hidroeléctrica. Por otro lado, 1 136 MW (18,4 %) provienen de generación térmica. El 0,5 % restante es aportado por fuentes de energía no convencional.

Monitoreo y condiciones operativas

El Ministerio de Ambiente y Energía destacó que estos recursos permanecen bajo monitoreo permanente para responder a la demanda nacional, especialmente durante el período de estiaje, cuando disminuyen los caudales de los principales ríos del país. El ministro Juan Carlos Blum indicó que la planificación contempla tanto el fortalecimiento del parque térmico como el manejo técnico de los principales embalses del país.

“El embalse Mazar, que permite la plena operación del complejo hidroeléctrico Paute Integral, registra una cota de 2 152,68 metros sobre el nivel del mar. Mientras tanto, el río Coca mantiene un caudal de 434 metros cúbicos por segundo, lo que permite operar las ocho unidades de generación de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que tiene una capacidad total de 1 500 MW”, señaló Blum.

Plan integral para fortalecer la infraestructura eléctrica

Las acciones mencionadas forman parte del plan que ejecuta el Gobierno Nacional para fortalecer la infraestructura de generación y transmisión eléctrica antes del impacto del Fenómeno El Niño. En semanas anteriores, Celec EP también llevó a cabo mantenimientos preventivos en subestaciones y líneas de transmisión en varias provincias como parte de su estrategia para incrementar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y reducir la probabilidad de fallas operativas.

Preguntas frecuentes sobre fortalecimiento eléctrico en Ecuador frente al Fenómeno del Niño:

❓ ¿Qué está haciendo el Gobierno para evitar apagones por el Fenómeno de El Niño? Fortalecer la generación eléctrica y realizar mantenimiento preventivo.

El Gobierno ejecuta trabajos en centrales de generación, subestaciones y líneas de transmisión para aumentar la confiabilidad del Sistema Nacional Interconectado y reducir el riesgo de interrupciones durante el período de estiaje y ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño. ❓ ¿Qué ocurrió en la Central Térmica Gonzalo Zevallos? Se reincorporaron 70 megavatios (MW) al sistema eléctrico.

Celec EP concluyó ocho días antes de lo previsto el mantenimiento anual de la Unidad TV2 de la Central Térmica Gonzalo Zevallos, en Guayaquil, lo que permitió recuperar 70 MW de capacidad de generación. ❓ ¿Qué trabajos se realizaron en esa central? Mantenimiento mayor y modernización tecnológica.

Las labores incluyeron mantenimiento de equipos electromecánicos, revisión de sistemas auxiliares, calibración de válvulas, bombas, intercambiadores de calor, sistemas de lubricación, instrumentación y control, además de la actualización del sistema de control instalado originalmente en 2011. ❓ ¿Qué beneficios tiene este mantenimiento? Mayor confiabilidad y una vida útil más larga para la central.

Según Celec EP, las intervenciones permitirán responder con mayor rapidez ante contingencias, disminuir el riesgo de fallas y extender la vida útil tecnológica de la Unidad TV2 por al menos diez años. ❓ ¿Cuánta energía puede generar actualmente Ecuador? 6 004 megavatios (MW).

De acuerdo con el reporte oficial del 13 de julio de 2026, el país dispone de una capacidad total de generación de 6 004 MW. ❓ ¿Qué porcentaje de la electricidad proviene de fuentes hidroeléctricas? El 81,1 %.

La generación hidroeléctrica aporta 4 868 MW, mientras que la generación térmica contribuye con 1 136 MW (18,4 %) y las fuentes no convencionales representan el 0,5 % restante. ❓ ¿Por qué es importante fortalecer la generación térmica? Porque complementa la generación hidroeléctrica cuando disminuye el agua disponible.

Durante el estiaje o en eventos climáticos que reducen los caudales de los ríos, las centrales térmicas ayudan a cubrir la demanda eléctrica y disminuyen el riesgo de racionamientos. ❓ ¿Cómo están las principales centrales hidroeléctricas? Operan con monitoreo permanente.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó que el embalse Mazar registra una cota de 2 152,68 metros sobre el nivel del mar, mientras que el río Coca mantiene un caudal de 434 metros cúbicos por segundo, condiciones que permiten operar las ocho unidades de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una capacidad de 1 500 MW.

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