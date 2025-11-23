Un sismo en Ecuador de magnitud 3,9 se registró la mañana de este domingo 23 de noviembre de 2025 en la provincia de Morona Santiago, en la Amazonía sur, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El temblor ocurrió a las 08:03, a una profundidad de 20 kilómetros, y su epicentro se localizó a 37,14 kilómetros de Sucúa, de acuerdo con el reporte oficial sobre el temblor en Morona Santiago.

Hasta el momento, las autoridades señalan que no se han reportado daños materiales ni víctimas.

Ecuador está en el Cinturón de Fuego del Pacífico

El territorio ecuatoriano forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se concentra gran parte de los terremotos y la actividad volcánica del planeta, lo que explica por qué tiembla con frecuencia en Ecuador.

En esta región, con forma de herradura, se ubican países como Chile, Perú, Colombia, México y Estados Unidos, todos con alta actividad sísmica y volcánica.

En el caso de Ecuador, la placa de Nazca se introduce bajo la placa Sudamericana en una zona de subducción, proceso geológico que genera una constante liberación de energía y provoca temblores recurrentes en la Costa, Sierra y Amazonía, incluyendo eventos como el sismo de hoy en Morona Santiago.

Qué hacer durante y después de un sismo en Ecuador

Ante un sismo en Ecuador, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir medidas básicas de prevención para reducir riesgos en el hogar y en la calle.

Durante el movimiento, se sugiere ubicarse en una zona segura: junto a una columna, bajo una mesa resistente o cerca de una pared estructural, evitando correr o usar ascensores, especialmente en edificios altos donde el temblor puede sentirse con más intensidad.

Si la persona está en la calle, debe alejarse de cables eléctricos, vidrios y estructuras que puedan colapsar, siguiendo los protocolos de emergencia difundidos por el ECU 911y organismos de socorro.

Después del sismo, los especialistas recomiendan revisar el estado de la vivienda, verificar si existen grietas, fugas de gas o daños en instalaciones eléctricas, y reportar cualquier novedad a los canales oficiales.

Contar con un kit de emergencia para sismos con linterna, radio, agua, medicinas básicas y documentos importantes es clave para la respuesta familiar frente a un posible evento de mayor magnitud.

El Instituto Geofísico y el ECU 911 recuerdan a la ciudadanía mantenerse informada únicamente por fuentes oficiales y medios confiables, como portales de noticias nacionales, para seguir en tiempo real la actividad sísmica en Ecuador y las recomendaciones de prevención.

