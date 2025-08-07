Los exasambleístas Santiago Díaz (Revolución Ciudadana) y Pablo Muentes (Partido Social Cristiano) fueron trasladados a la cárcel La Roca, en Guayaquil, como medida de seguridad.

Santiago Díaz y Pablo Muentes fueron trasladados a la cárcel La Roca

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) emitió un memorando el lunes 4 de agosto de 2025 en el que solicitó que se traslade a los exlegisladores Santiago Díaz y Pablo Muentes de la cárcel 4 de Quito a la prisión La Roca, en Guayaquil.

Esta solicitud del Subdirector de Protección y Seguridad Penitenciaria fue concretada al día siguiente.

El pedido se justificó en un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que alertaba que la vida de los exasambleístas “estaba en peligro“.

El informe señaló que “había un riesgo debido a la concentración significativa de individuos con alto perfil de liderazgo y articulación de estructuras delictivas”.

Por ello, el Centro recomendó el traslado de las PPL con “carácter prioritario y urgente“, hacia otro centro de privación de libertad con mayor seguridad.

El pedido finaliza enfatizando que se debe “precautelar su seguridad e integridad física, así como evitar posibles hechos violentos”.

Caso de Santiago Díaz

Santiago Díaz fue acusado de una supuesta violación contra una menor de edad. Un día después de demanda en su contra, el 8 de julio, solicitó licencia sin sueldo a la Asamblea para defenderse.

Días después, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) le negó la licencia sin sueldo. Díaz desapareció por varios días, por lo que el Gobierno ofreció una recompensa.

Díaz se entregó a las autoridades el 21 de julio en Tumbaco, al nororiente de Quito. Fue enviado a la cárcel 4 para cumplir con la prisión preventiva, mientras la investigación avanzaba.

Mientras, Annie Muñoz asumió su remplazo en el Legislativo.

Sentencia a Pablo Muentes

Por su parte, el exasambleísta Pablo Muentes se encontraba en prisión tras recibir una condena en marzo de 2025 de 13 años y cuatro meses por delincuencia organizada en el caso Purga.

