Salud confirmó un caso de tuberculosis en un colegio de Guayaquil

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó un caso de tuberculosis en un adolescente de una institución educativa del sur de Guayaquil. La alerta generó inquietud entre las familias y motivó la suspensión preventiva de las clases durante dos días. El plantel retomó sus actividades académicas el miércoles 14 de octubre de 2026, mientras las autoridades sanitarias orientaron a los representantes y directivos sobre las medidas de prevención.

Ricardo Vizueta, responsable de vigilancia de la Oficina Técnica 1 del MSP, explicó que el adolescente recibió el diagnóstico durante esa semana y comenzó el tratamiento el miércoles 14 de octubre. Ese día, el Ministerio de Salud impartió una charla informativa para el comité de padres de familia y las autoridades de la institución.

Salud orienta a las familias tras confirmar el caso de tuberculosis

Durante la jornada de retorno a clases, el personal sanitario explicó cómo actuar ante posibles síntomas de tuberculosis y cuándo acudir a un servicio médico. La charla también buscó evitar decisiones que no respondan a las recomendaciones de los profesionales de salud.

Vizueta señaló que una sospecha o un caso confirmado no exige, por sí solo, la suspensión general de las clases. Las autoridades deben evaluar las circunstancias particulares de cada situación y determinar las medidas adecuadas para proteger a la comunidad educativa.

La alerta se conoció el domingo 11 de octubre, cuando los representantes recibieron información sobre el estado de salud de uno de los estudiantes. La noticia motivó preocupación entre las familias y la suspensión temporal de las actividades académicas.

Síntomas de tuberculosis que requieren atención médica

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones. La transmisión ocurre por el aire, cuando una persona con tuberculosis pulmonar activa expulsa partículas infecciosas al toser, hablar o estornudar.

El médico internista Alberto Campodónico señaló entre las principales señales de alerta la tos persistente, la fiebre, el decaimiento y la pérdida de peso. En algunos casos, la persona también puede presentar tos con sangre, un síntoma que requiere atención médica.

Sin embargo, estos signos no confirman por sí solos la presencia de tuberculosis. El diagnóstico requiere una evaluación profesional y las pruebas correspondientes.

Recomendaciones del Ministerio de Salud para los colegios

Vizueta pidió a las familias que no envíen a clases a niños y adolescentes con síntomas de enfermedad y que busquen atención médica para obtener una evaluación. También recomendó a las instituciones educativas comunicar los casos sospechosos al distrito de salud correspondiente.

Las autoridades sanitarias deben evaluar cada situación antes de decidir si resulta necesaria una suspensión de clases u otra medida preventiva. La ventilación de los espacios, la identificación oportuna de posibles casos y el seguimiento de las indicaciones médicas forman parte de las acciones para reducir el riesgo de transmisión.

Tratamiento oportuno para controlar la tuberculosis

La tuberculosis requiere atención médica y cumplimiento del tratamiento indicado por los profesionales de salud. La detección oportuna permite establecer las medidas necesarias para proteger al paciente y reducir el riesgo de transmisión a otras personas.

En el caso del plantel del sur de Guayaquil, las clases retomaron su actividad el miércoles 14 de octubre, mientras el Ministerio de Salud mantiene la orientación a las familias y directivos sobre los síntomas y las medidas de prevención.



La alerta se inició el 14 de octubre de 2026

Una institución educativa ubicada en el sur de Guayaquil mantiene las clases en modalidad virtual tras una alerta por un presunto caso de tuberculosis en uno de sus estudiantes.

La información se conoció este miércoles 14 de octubre de 2026. Hasta el momento, la unidad educativa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Este Diario conoció que la institución educativa informó sobre el presunto caso de tuberculosis a través de un comunicado dirigido a los padres de familia. En el documento, dispuso que las clases se desarrollen de manera virtual desde esta semana.



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