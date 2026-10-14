Alerta por presunto caso de tuberculosis en un plantel educativo de Guayaquil

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Una institución educativa ubicada en el sur de Guayaquil mantiene las clases en modalidad virtual tras una alerta por un presunto caso de tuberculosis en uno de sus estudiantes.

La información se conoció este miércoles 14 de octubre de 2026. Hasta el momento, la unidad educativa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Presunto caso de tuberculosis en escuela de Guayaquil

Este Diario conoció que la institución educativa informó sobre el presunto caso de tuberculosis a través de un comunicado dirigido a los padres de familia. En el documento, dispuso que las clases se desarrollen de manera virtual desde esta semana.

Según informó RTS, personal del Ministerio de Educación asistiría este miércoles para ofrecer una charla informativa a personal del plantel educativo y a padres de familia.

Cómo se contagia la tuberculosis

La tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede involucrar otros órganos.

Su principal forma de transmisión es por vía aérea, de una persona enferma sin diagnóstico o tratamiento oportuno a una persona sana. Entre los síntomas están tos, hemoptisis, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.

Casos de tuberculosis en Ecuador

Ecuador cerró el 2025 con 9.142 casos diagnosticados de tuberculosis, según cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública. La enfermedad mantiene una distribución desigual en el territorio nacional y continúa concentrándose con mayor fuerza en la región Costa, donde se registran los índices más altos de incidencia.

Los datos evidencian una situación especialmente preocupante en la zona sur del litoral ecuatoriano. En 2023, Guayas se ubicó como la provincia con la mayor carga de tuberculosis en el país, al registrar una tasa de 97,8 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguió El Oro, con una tasa de 90,3 casos por cada 100.000 habitantes.

Estas cifras reflejan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de la enfermedad, particularmente en las provincias costeras donde la tuberculosis representa un desafío persistente para la salud pública. La detección temprana y el acceso a la atención médica continúan siendo factores clave para reducir la propagación de esta enfermedad infecciosa.

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