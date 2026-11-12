Ecuador registra 8 ríos y esteros desbordados este 12 de noviembre

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que, con corte a las 07:03 de este 12 de noviembre de 2026, se mantienen ocho cuerpos hídricos desbordados en Ecuador y 12 con tendencia a aumentar de nivel en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena.

Ocho cuerpos hídricos permanecen desbordados en Ecuador

Según tres de los desbordamientos se registran en la provincia de Guayas: el Estero El Cañal, el Río Pula y el Río Jaboncillo, todos en el cantón Daule.

En Los Ríos se reportan los desbordamientos del Río Chilintomo, en el cantón Babahoyo, y del Río Salampe, en Urdaneta.

Mientras tanto, en Santa Elena permanecen desbordados los ríos California, Salanguillo y Javita, ubicados en la parroquia Colonche.

Doce cuerpos hídricos muestran incremento de nivel

El reporte identifica además 12 cuerpos hídricos con tendencia a aumentar de nivel. En Guayas constan el Río Colimes, el Estero Las Colembas, el Río Pula, el Río Salitre y el Río Vinces.

Por su parte, en Los Ríos se mantiene vigilancia sobre los ríos Quevedo, El Arenal, Oncebí, Las Trancas, Guandubí y Catarama, así como sobre el Estero Bobo.

Monitoreo continúa en provincias afectadas

La información fue elaborada por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con datos de las Unidades de Monitoreo de Eventos Adversos y de las instituciones que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.

Ríos desbordados en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántos ríos y esteros están desbordados en Ecuador este 12 de noviembre de 2026? Ecuador registra ocho cuerpos hídricos desbordados y otros 12 con tendencia a aumentar de nivel, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El reporte, actualizado a las 07:03 del jueves 12 de noviembre de 2026, identifica desbordamientos en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santa Elena. Las autoridades mantienen el monitoreo de los ríos y esteros ante posibles emergencias. ❓ ¿Qué ríos están desbordados en Guayas? Tres cuerpos hídricos permanecen desbordados en Guayas: el Estero El Cañal, el río Pula y el río Jaboncillo, todos ubicados en el cantón Daule.

Además, cinco cuerpos hídricos presentan tendencia a incrementar su nivel en la provincia: el río Colimes, el Estero Las Colembas y los ríos Pula, Salitre y Vinces. El río Pula figura tanto entre los desbordados como entre los que muestran tendencia a aumentar de nivel. ❓ ¿Qué ríos están desbordados en Los Ríos y Santa Elena? En Los Ríos están desbordados los ríos Chilintomo, en Babahoyo, y Salampe, en Urdaneta. En Santa Elena se reportan desbordamientos de los ríos California, Salanguillo y Javita, en la parroquia Colonche. Estas dos provincias concentran cinco de los ocho desbordamientos registrados en Ecuador. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene la vigilancia sobre los cuerpos hídricos para identificar posibles cambios en sus niveles. ❓ ¿Cuáles son los 12 ríos y esteros que están aumentando de nivel en Ecuador? Cinco cuerpos hídricos de Guayas y siete de Los Ríos presentan tendencia a aumentar de nivel, según el reporte oficial del 12 de noviembre de 2026.

En Guayas constan los ríos Colimes, Pula, Salitre y Vinces, además del Estero Las Colembas. En Los Ríos figuran los ríos Quevedo, El Arenal, Oncebí, Las Trancas, Guandubí y Catarama, junto con el Estero Bobo. ❓ ¿Qué provincias de Ecuador registran ríos desbordados y riesgo de nuevos desbordamientos? Guayas, Los Ríos y Santa Elena registran cuerpos hídricos desbordados, mientras que Guayas y Los Ríos también presentan ríos y esteros con tendencia a aumentar de nivel.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, mediante su Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos, mantiene el seguimiento de estos cuerpos hídricos con información proporcionada por las unidades de monitoreo y las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. El incremento del nivel de los ríos requiere vigilancia, aunque no significa necesariamente que se producirán nuevos desbordamientos.

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