Renato Ortuño, abogado quiteño de 47 años, podrá acceder al procedimiento de eutanasia tras recibir la autorización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) el 8 de septiembre de 2025. Su vida cambió radicalmente en 2023, cuando un intento de sicariato lo dejó con una discapacidad del 98 %.

Atentado contra Renato Ortuño y sus secuelas antes de la eutanasia en Ecuador

El 23 de junio de 2023, Ortuño salió de su casa en Valle de Los Chillos rumbo a su oficina en La Mariscal. Un vehículo gris lo siguió durante el trayecto. Al llegar al ingreso del Edificio de la Bolsa de Valores de Quito, dos personas armadas descendieron del auto y dispararon contra él.

Los impactos comprometieron su cabeza, cuello y vértebras. Esa agresión le provocó cuadriplejía y una discapacidad física del 98 %. En los meses posteriores buscó tratamientos en México, Colombia y Ecuador, pero el dolor persistió y se intensificó con el tiempo.

El IESS aprobó la solicitud de eutanasia en Ecuador

A inicios de julio de 2025, el abogado presentó de manera oficial la petición de eutanasia. El Comité Interdisciplinario para la Aplicación de la Eutanasia del IESS se reunió en tres ocasiones, entre el 14 de agosto y el 2 de septiembre, para analizar su caso.

El 8 de septiembre la institución resolvió acoger favorablemente el pedido y autorizó la aplicación del procedimiento de eutanasia activa voluntaria.

@elcomerciocom Renato Ortuño, abogado quiteño, fue víctima de un ataque por error. El intento de sicariato lo dejó cuadripléjico e inmóvil desde 2023. Luego de casi dos años de terapias sin avances, decidió solicitar legalmente la eutanasia. Dice que su sufrimiento es irreversible. En un video, Ortuño habló con serenidad sobre su decisión y pidió respeto. “Dependo totalmente de otras personas”, afirmó conmovido. Si obtiene la autorización, se convertiría en el tercero caso, tras la despenalización de la eutanasia en Ecuador. Reactiva un debate profundo sobre el derecho a morir con dignidad. Imágenes: Renato Ortuño en TikTok ♬ sonido original – EL COMERCIO Ecuador

La eutanasia en Ecuador es legal desde 2024

La Corte Constitucional despenalizó la eutanasia el 7 de febrero de 2024. La decisión respondió a la demanda de Paola Roldán, paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), quien murió el 11 de marzo de ese año sin acceder al procedimiento. Su lucha abrió el camino a nuevas solicitudes.

El primer caso de eutanasia en Ecuador se practicó el 8 de mayo de 2025 en Guayaquil. Una mujer con cáncer metastásico avanzado recibió el procedimiento en su domicilio.

Segundo caso de eutanasia en Ecuador será con Renato Ortuño

El caso de Renato Ortuño se convierte en el segundo procedimiento legal de eutanasia en el país. Expertos consideran que esta resolución consolida un marco legal que garantiza el derecho de los pacientes con dolor y discapacidad severa a optar por esta alternativa.

El IESS indicó que Ortuño permanecerá bajo supervisión médica mientras se coordina la aplicación del procedimiento. El proceso cumplirá de manera estricta los lineamientos legales y protocolos establecidos en Ecuador.

Con información de El Diario de Manabí