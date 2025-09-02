El ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó este 2 de septiembre de 2025 el anuncio del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, de dejar de financiar a la Policía Nacional para destinar esos recursos a la instalación de más cámaras.

Muñoz realizó el anuncio durante la inauguración del nuevo año lectivo en un colegio de Calderón, este lunes 1 de septiembre de 2025.

Cuestionamiento de Reimberg al alcalde de Quito, Pabel Muñoz

“Yo le diría al alcalde que salga a recorrer Quito y vea el desastre que es por el trabajo que no hizo”, señaló en una entrevista con Ecuador TV.

Según Reimberg, esa decisión no afectará la operación policial en la capital. “Nada va a cambiar: no vamos a perder un vehículo, una moto, un operativo ni un policía en las calles”, subrayó.

Gobierno asegura presencia policial en Quito pese a recorte

Reimberg afirmó que el Gobierno Nacional sostiene los operativos con presupuesto propio y puede reemplazar rápidamente bienes que un municipio retire de convenios.

Recordó el caso de Guayaquil, donde la administración local retiró 53 camionetas y el Ejecutivo repuso esa flota “de inmediato”.

Con ese antecedente, afirmó que Quito seguirá con patrullaje, controles y despliegues del bloque de seguridad.

Reimberg descarta pedir rectificación al alcalde de Quito

El ministro descartó pedir al Alcalde que cambie de posición. “No le voy a pedir absolutamente nada. Tome sus decisiones y haga lo que crea conveniente”, dijo.

También señaló que el Municipio deberá rendir cuentas ante los ciudadanos por el uso de sus recursos.

Reimberg insistió en que su cartera responde a “18 millones de ecuatorianos, incluido el alcalde”, y que el trabajo de Policía y Fuerzas Armadas cubrirá todo el país.

Críticas a convenios entre municipios y la Policía Nacional

El titular del Interior cuestionó la lógica de algunos acuerdos entre municipios y la Policía.

A su criterio, varias autoridades locales primero plantean “trabajar en conjunto” y luego se retiran de los convenios cuando no comparten decisiones operativas.

En ese marco, advirtió que quien termina perdiendo con rupturas y vaivenes es el ciudadano, por lo que el Ejecutivo mantiene una línea de continuidad en seguridad.