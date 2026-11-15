Profesor entrega 400 dólares de su sueldo para salvar la vida de un niño en Morona Santiago

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

Un profesor de Morona Santiago destinó 400 dólares de su sueldo para contratar una avioneta y trasladar de emergencia a un estudiante de nueve años que fue mordido por una serpiente venenosa. El hecho ocurrió el martes 10 de noviembre de 2026, en la comunidad shuar de Tinkimints, en Limón Indanza, indica El Mercurio.

El docente Kaar Jonathan Sanchim tomó la decisión cuando el estado de salud del menor comenzó a agravarse. El niño, identificado como Danny S., cursa el quinto año de educación básica en el CECIB Tinkimints.

Durante el recreo, el estudiante jugaba con sus compañeros cuando se acercó a una planta donde estaba el reptil. La serpiente lo mordió en la pierna izquierda.

Profesor contrata avioneta para trasladar a niño mordido por serpiente

Ante la emergencia, Sanchim contactó a la empresa Aero Sangay para conseguir una aeronave. La avioneta llegó a la comunidad en aproximadamente 30 minutos y permitió evacuar al menor para que recibiera atención médica.

Inicialmente, el traslado estaba previsto hacia Macas. Sin embargo, sus padres decidieron continuar hasta el Hospital Básico de Sucúa, donde el niño se recupera satisfactoriamente, según relató el profesor a Diario El Mercurio.

Falta de atención médica dificulta emergencias en Tinkimints

El docente explicó a El Mercurio que la comunidad no cuenta con un centro de salud del Ministerio de Salud Pública. Además, solicitar una avioneta estatal puede tomar varias horas.

Otra alternativa era caminar durante un día hasta Warints, donde existe un puesto de atención médica. Desde allí, el recorrido en vehículo hasta Limón Indanza toma aproximadamente tres horas.

Sanchim también recordó que estas dificultades afectan otras emergencias, incluidas las obstétricas.

Kaar Jonathan Sanchim, un profesor comprometido con su comunidad

El maestro tiene 31 años y trabaja desde hace ocho en el centro educativo donde estudió su primaria. Es oriundo de Tinkimints y conoce las dificultades de sus habitantes.

“Quizá para otras personas soltar 400 dólares es algo muy difícil, pero para mí, en comparación con una vida, yo soy capaz de hacer lo que pueda aquí en mi comunidad”, manifestó a Diario El Mercurio.

Además de su labor educativa, mantiene una página de Facebook para recibir donaciones y gestionar ayuda destinada a Tinkimints y otras comunidades amazónicas.

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