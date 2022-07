Productores bananeros analizarán un nuevo paro por falta de soluciones

Los productores de banano piden un trato diferente a los exportadores, ante el impacto de la crisis en el sector. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Karina Sotalín (I)

Segundo Solano, vicepresidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador (Fenabe) y presidente de la Asociación de Bananeros Orenses, anunció este miércoles 13 de julio del 2022 que en la próxima asamblea del gremio se analizarán medidas ante la falta de soluciones por parte del Gobierno. Habló de una nueva paralización.

Ante los medios, se autodenominaron como dirigentes en representación de pequeños y medianos productores de banano. Los directivos mostraron preocupación por la crisis que atraviesa el sector.

“Se sigue manteniendo esta situación y ya no estamos dispuestos a tolerar. En los próximos días vamos a tener una asamblea de productores nacional, donde vamos a tomar acciones concretas. No descartamos una nueva paralización por el respeto a la dignidad del agricultor. No vamos a permitir que se siga soslayando nuestros derechos”, manifestó Solano.

Recordó que en abril plantearon al Gobierno 18 puntos para solucionar esa crisis, lo que permitió la suspensión de las protestas que mantenían en las provincias de El Oro y Guayas. Dialogaron con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Se priorizaron tres puntos sostuvo Solano: la compra de los racimos de bananos de pequeños y medianos productores, el respeto del precio mínimo sustancial (USD 6,25), y otorgar una moratoria de un año con instituciones financieras públicas y privadas.

“Han transcurrido más de tres meses, se ha posesionado el nuevo ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, y no encontramos solución a los problemas. No encontramos una salida concreta. Debió haberse articulado los diálogos sostenidos con el Ministro de Gobierno, que era el garante y concatenar lo que se había tratado, pero no se lo ha hecho”, cuestionó. Señaló, también, que más de 62 000 plazas de empleos se han perdido debido a la crisis.

Auditorías a exportadoras

Solano dijo que a pesar de que el Ministerio de Agricultura aprobó acciones como la subvención y la realización de auditorías, estos procesos no son concluyentes. Exigen “auditorías transparentes” para la imposición de sanciones a las empresas exportadoras que no cumplen con el pago de USD 6,25 por la caja de banano.

Presley Andrade, productor del Guayas, comentó que acompañó al equipo del Ministerio en visitas a productores que requieren la subvención. Sin embargo, de una lista de 80 preseleccionados del Guayas, solo se han aprobado a 10 beneficiarios porque les piden varios requisitos.

Mireya Carrera, productora, rechazó que por reclamar los derechos del gremio ahora está involucrada en procesamientos legales. Lamentó que los productores no plegaron a las movilizaciones protagonizadas por el movimiento indígena. “Perdimos esa oportunidad de no habernos enrolado con ellos para haber sido más fuertes y haber sido estuchados”.

Los bananeros hicieron un exhorto a la Iglesia católica para que interceda en su caso, además piden incluir en las mesas de diálogo a quienes plantean soluciones al problema bananero y no a los exportadores. Solano les calificó de “doble moral porque han estigmatizado la lucha indígena y ahora dicen que se los incluya. No debe permitirse porque van a pescar a río revuelto”.