La Fiscalía General del Estado procesó a un militar por el supuesto delito de violación contra un conscripto, dentro de un cuartel general.

Más noticias

Investigan a militar por supuestamente violar a un conscripto dentro de un cuartel en Zamora Chinchipe

Según detalló Fiscalía este miércoles 10 de septiembre de 2025, un conscripto del Batallón de Selva 17 de Zumba, en la provincia de Zamora Chinchipe, denunció haber sido víctima de violación por parte de un instructor.

La investigación detalla que Alex Marcelo A. G. le quitó al conscripto una cadena que le obsequiaron sus padres bajo el argumento que el uso de joyas estaba prohibido dentro cuartel.

La cadena tenía un valor sentimental para la presunta víctima. El militar se habría aprovechado de esto para chantajearlo con devolverle el objeto si a cambio mantenía un encuentro sexual, contó Fiscalía.

Tras lo sucedido, el joven conscripto informó a su superior sobre lo sucedido. Un capitán del mismo batallón fue quien alertó a la Policía acerca de la denuncia.

Pruebas de la investigación

Tras conocer del caso, la investigación recogió la versión del capitán y de la presunta víctima como pruebas.

Además, se mostró el examen médico-legal proctológico, que confirmó la existencia de signos de violencia en el conscripto.

Acusado recibió prisión preventiva

En la audiencia del caso, la jueza concedió medidas de protección a la víctima de 18 años.

El acusado recibió prisión preventiva y no podrá ejecutar actos de intimidación, ni acercarse al denunciante.

Delito de violación

El delito de violación se sanciona con el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Quien cometa este tipo de actos podrá recibir entre 19 y 22 años de prisión.

En este caso se aplica el argumento de uso de violencia, amenaza o intimidación.

Enlace externo: Información de Fiscalía

Te recomendamos