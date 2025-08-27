Una operación militar desarrollada en el cantón Cumandá, provincia de Chimborazo, dejó como resultado la destrucción de cuatro bocaminas utilizadas para actividades de minería ilegal.

La intervención fue ejecutada por personal de la Brigada de Caballería Blindada, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCOM).

Ejército ejecutó operación contra minería ilegal

Durante el operativo, los uniformados decomisaron herramientas, maquinaria artesanal y otros implementos empleados en estas actividades. El reporte se dio la noche de este martes, 26 de agosto de 2025.

Entre los objetos incautados constan 1 200 metros de manguera, una polea, cuatro canelones (dos metálicos y dos de madera) y cuatro platones.

El material fue entregado a las autoridades competentes para su correspondiente gestión y las labores legales.

El Ejército informó que estas acciones forman parte del apoyo institucional al control de la minería ilegal en el territorio nacional. La operación en Cumandá tuvo como objetivo detener la afectación a los recursos naturales del Estado y mitigar los impactos que genera la actividad minera no autorizada.

Acciones recurrentes en zonas de riesgo

Cumandá ha sido identificado en los últimos años como una zona donde se han detectado operaciones mineras sin permisos, lo que ha motivado intervenciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y entidades de control.

Las autoridades no reportaron personas detenidas durante esta operación, hasta el momento. Según el marco legal vigente, la explotación de recursos minerales sin los permisos establecidos por el Estado constituye una infracción que puede ser sancionada administrativamente o con procesos penales.

Las Fuerzas Armadas señalaron que continuarán con los patrullajes y operativos en distintas provincias del país, en coordinación con las entidades encargadas de la regulación y control del sector minero.

Acciones desarrolladas en Imbabura

El Ministerio de Defensa, además, informó sobre labores de control en Ibarra, provincia de Imbabura. En la zona se localizaron siete bocaminas.

Como resultado de las operaciones se hallaron 200 sacos de material aurífero, cuatro tanques de destilación y ocho generadores de energía.

Según la Cartera de Estado, a través de su cuenta de X, la operación debilitó significativamente la estructura económica de grupos delincuenciales dedicados a la explotación ilegal de recursos naturales.

