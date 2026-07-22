Primera cirugía contra el Parkinson en Ecuador se realizó en el Hospital Guayaquil

El Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón llevó a cabo por primera vez una cirugía especializada para tratar la enfermedad de Parkinson. Esta intervención, realizada en un paciente de 58 años, marcó un nuevo avance en la atención de alta complejidad dentro del sistema público de salud, según informó el Gobierno el 22 de julio de 2026.

Objetivos de la intervención quirúrgica

El procedimiento busca ofrecer una alternativa a los pacientes que ya no responden adecuadamente al tratamiento convencional. Además, tiene como objetivo mejorar la movilidad, la independencia y la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad neurológica.

Equipo multidisciplinario a cargo

Un equipo multidisciplinario participó en la intervención. Especialistas en neurología, neurocirugía, anestesiología, enfermería y personal del centro quirúrgico trabajaron coordinadamente para ejecutar la cirugía. Este equipo acompañó al paciente antes, durante y después del procedimiento con atención integral.

Declaraciones del neurocirujano

Juan Carlos Moreira, neurocirujano y gerente hospitalario, destacó el impacto de esta intervención. “Como médico, no hay mayor satisfacción que brindar esperanza a un paciente que ha luchado durante años con esta enfermedad. Hoy damos un paso importante al realizar esta cirugía, que representa una oportunidad para mejorar su calidad de vida”, afirmó.

El Ministerio de Salud indicó que esta operación fortalece la atención médica de alta complejidad en el país.

Criterios para acceder al tratamiento

¿Quiénes pueden acceder a este tratamiento? La enfermedad de Parkinson es una condición neurológica progresiva que afecta el movimiento. Sus principales manifestaciones incluyen temblores, rigidez muscular y dificultad para caminar o realizar actividades cotidianas.

La cirugía está dirigida a pacientes cuyos síntomas no responden adecuadamente al tratamiento convencional.

Pueden ser hombres o mujeres sin restricciones de edad.

Los candidatos deben tener aproximadamente diez años de evolución de la enfermedad y cumplir con criterios médicos definidos por los especialistas.

Valoración previa a la intervención

Antes de acceder a la intervención, los pacientes deben pasar por una valoración en los servicios de neurología y neurocirugía. Durante esa evaluación, los especialistas determinan si reúnen las condiciones clínicas necesarias para someterse al procedimiento.

Testimonio del paciente beneficiario

David León, paciente beneficiario de la cirugía, compartió su experiencia: “Vivir con Parkinson no ha sido fácil, pero hoy vuelvo a tener esperanza. Gracias a esta cirugía gratuita en el Hospital Guayaquil, los movimientos involuntarios desaparecieron y hoy puedo volver a caminar, comer por mí mismo y disfrutar de mi familia. ¡Muchas gracias!”, expresó.

Compromiso del Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública reafirmó su compromiso de acercar procedimientos de alta complejidad de forma gratuita a la ciudadanía. La cartera sostuvo que estas acciones fortalecen el acceso a tratamientos innovadores para mejorar la calidad de vida de los pacientes y brindar esperanza a sus familias.

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