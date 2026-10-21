Precio de los huevos baja en la Sierra Centro y se mantiene alto en Quito

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El precio de la cubeta de huevos pasó de USD 4 a USD 3,30 en poco más de 15 días en el Mercado Mayorista de Ambato. La reducción de 70 centavos ocurre en un contexto de menor demanda y dificultades para distribuir el producto hacia otras zonas del país.

La Asociación de Distribuidores de Huevos al por Mayor del Mercado Mayorista de Ambato dio a conocer que el aumento previo de los precios llevó a comerciantes y consumidores a reducir sus compras. Esta caída en los pedidos obligó a los mayoristas a ajustar las cantidades que adquieren para evitar acumulación de mercadería.

Los mayoristas reducen sus pedidos hasta en un 70%

En ese mercado las ventas de huevos se han reducido, si antes se compraban 500 cubetas ahora adquieren entre 150 y 200, dicen los comerciantes.

La menor demanda también presiona a las granjas productoras para que ajusten sus precios. Según Villacreses, la reducción de las compras ronda el 30%, un cambio que repercute en toda la cadena comercial.

Las lluvias complican el transporte hacia la Costa

Las precipitaciones y las inundaciones también afectan la distribución de huevos. Las dificultades de circulación en algunos sectores de la Costa retrasan el transporte y dejan parte del producto represado.

Estos problemas logísticos complican la llegada de las cubetas a sus destinos y afectan el ritmo de las ventas. En un mercado con menor demanda, los retrasos pueden aumentar el tiempo que los comerciantes necesitan para vender sus existencias.

La combinación de pedidos más pequeños y dificultades de transporte presiona a los distribuidores, que deben equilibrar las compras con la capacidad real de venta.

En Quito el precio se mantiene elevado

Aunque en el Mercado Mayorista de Ambato se habla de una baja en el precio, en Quito el valor no ha variado. En tiendas y comercios las cubetas no bajan de USD 3,8. Consultamos en 3 despensas y el panorama fue igual, la cubeta de 30 huevos va desde USD 3,8 y aumenta según el tamaño del huevo, llegando incluso a loas USD 4,5.

El aumento del costo de las cubetas de huevo se dio desde junio, aunque a inicios de 2026 también se registró un descenso en el valor.

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