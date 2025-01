La Policía Nacional retuvo al hijo de una reconocida presentadora de televisión de Ecuador, la madrugada de este jueves 9 de enero de 2025.

Hijo de presentadora de Televisión fue retenido

Según informaron medios locales, Alejandro K., de 23 años, fue aprehendido temporalmente cuando se encontraba con un grupo de hombres y mujeres dentro de una vivienda ubicada en el sector de Mucho Lote, en el norte de Guayaquil.

De forma extraoficial se conoció que una de las chicas que estaba en el lugar habría alertado a los uniformados sobre un presunto intento de abuso. Cuando los uniformados llegaron, trasladaron a todos los jóvenes hacia el Cuartel Modelo para custodiarlos mientras se realizaban las primeras investigaciones.

A este lugar llegó la presentadora. La madre de Alejandro se mostró preocupada por la situación.

“No tengo la menor idea (de lo que pasó), acabo de llegar y me acaban de decir que mi hijo está acá y no sé por qué”, comentó.

Jóvenes fueron liberados luego de tres horas

Luego de cerca de tres horas de permanecer retenido, el joven músico, y los demás hombres y mujeres fueron liberados.

La persona, que en un inicio alerto sobre el presunto delito, no formalizó la demanda.

Alejandro prefirió no hablar con los medios de comunicación que se encontraban en los exteriores del cuartel. “No puedo dar ningún tipo de declaraciones hasta el viernes (10 de enero), mi abogado no me lo permite”, manifestó.

Por su parte, la presentadora dijo lo siguiente antes de retirarse con su hijo: “Ahora me va a explicar lo que pasó, me imagino; soy su mamá y lo voy a apoyar”.