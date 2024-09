Los cortes de luz en Ecuador son un hecho. Este miércoles, 18 de septiembre de 2024, se ejecutará un apagón nacional, de 22:00 a 06:00. La Policía anunció las medidas de seguridad durante ese lapso.

Los racionamientos de energía, a su vez, se realizarán el lunes 23, martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de septiembre, en la misma franja horaria.

Medidas de seguridad se reforzarán por apagones

La Policía Nacional informó que las labores de vigilancia se reforzarán durante los apagones a escala nacional. Las directrices se dieron a conocer este martes, 17 de septiembre de 2024.

Hay zonas priorizadas, como Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Esto no quiere decir, indicaron las autoridades de la institución, que no habrá control en el resto del país, únicamente, hay estrategias diferenciadas.

Desde la entidad agregaron que se ha coordinado con el Ecu 911 para identificar con mayor eficacia posibles alertas falsas, que intenten distraer a las fuerzas del orden.

El tiempo de respuesta para la atención de emergencias dependerá de las circunstancias, se añadió desde la Policía.

El Bloque de Seguridad también se mantendrá activo, con la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La operatividad y los recursos

La Policía informó que alrededor de 46 000 efectivos estarán destinados para las labores de seguridad durante los cortes de luz. Corresponden al eje preventivo, investigativo e inteligencia.

Los patrullajes, sobre todo preventivos, se focalizarán en sitios de riesgo, como entidades bancarias, zonas residenciales, centros de privación de libertad, entre otros. Los ejes viales también tendrán controles específicos.

En Quito, se intensificarán ocho puntos de vigilancia, que estarán distribuidos en los ejes de ingreso a la ciudad.

Los uniformados, tanto en patrullas como en motos, también recorrerán las calles para que las personas ingresen a las viviendas.

Sectores priorizados

En cada sector se prevé que haya una patrulla y cuatro motocicletas. Se pondrá énfasis en los distritos Eloy Alfaro, Quitumbe y La Delicia.

Eso no quiere decir que los otros sectores no contarán con resguardo, se aseguró desde la institución. Se recomendó tener pitos en los hogares, como un implemento de alerta, debido a que no funcionarán las alarmas.

Las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) permanecerán abiertas y operativas durante los apagones. Esto será posible porque los controles estarán respaldados por personal del área administrativa de la Policía.

El toque de queda

Durante el toque de queda, los efectivos verificarán que las personas no circulen. Esto salvo excepciones, como emergencias médicas.

No obstante, las autoridades de la Policía indicaron que deberán esperar a que el presidente Daniel Noboa publique el decreto ejecutivo correspondiente para definir el resto de detalles. Se prevé que haya salvoconductos.