Parque Nacional Podocarpus amplía su superficie en Loja y Zamora Chinchipe

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El Parque Nacional Podocarpus amplió su superficie en 15 108,27 hectáreas tras la decisión del Ministerio de Ambiente y Energía de oficializar una nueva delimitación del área protegida. Con este cambio, el territorio destinado a la conservación pasa de aproximadamente 138 492,58 a 153 600,856 hectáreas, en el sur de Ecuador.

La medida consta en el Acuerdo Ministerial Nro. MAE-MAE-2026-0110-AM, que lleva fecha del 30 de octubre de 2026. La ampliación incorpora nuevos territorios en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, con el propósito de extender la protección de los ecosistemas y la biodiversidad de esta zona de los Andes.

Nuevos territorios forman parte del Parque Nacional Podocarpus

La redelimitación comprende sectores de los cantones Loja, Zamora y Palanda. Entre las parroquias que ahora forman parte de la ampliación constan Loja, Malacatos, San Pedro de Vilcabamba y Yangana, en la provincia de Loja.

En Zamora Chinchipe, el proceso incluye territorios de El Porvenir del Carmen, Valladolid, Zamora, Imbana, Sabanilla y Timbara.

La nueva superficie incorpora espacios naturales que contribuyen a la protección de fuentes de agua, bosques, matorrales y pajonales. También amplía los hábitats de distintas especies de flora y fauna silvestre y fortalece la conexión ecológica entre los ecosistemas del sur andino.

Abra de Zamora y río Numbala, zonas clave para la conservación

Entre los sectores que forman parte de la ampliación destaca el Abra de Zamora, ubicado junto al límite norte del parque. En esta zona, los registros científicos identifican 14 especies de anfibios nuevas para la ciencia.

Otro espacio importante corresponde al valle del río Numbala, al sur del área protegida. Allí existen remanentes de Podocarpus, árbol emblemático que da nombre al parque nacional.

La incorporación de estos territorios amplía el espacio de protección de especies y ambientes naturales que forman parte del patrimonio ecológico del país.

Acuerdo ministerial oficializa la nueva delimitación

El Ministerio de Ambiente y Energía lideró el proceso mediante la participación de la Dirección de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación y la administración del Parque Nacional Podocarpus. La organización Naturaleza y Cultura Internacional también acompañó el trabajo, junto con las direcciones zonales 7 y 10.

Con la nueva delimitación, el Parque Nacional Podocarpus suma más de 15 000 hectáreas a su territorio. La decisión extiende el área de conservación en Loja y Zamora Chinchipe y amplía la protección de ecosistemas estratégicos de la región andina.

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