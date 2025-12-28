El Ministerio de Salud realiza la tercera jornada nacional de vacunación contra la influenza.

Esta jornada forma parte de la campaña de prevención de enfermedades respiratorias en Ecuador, reducir contagios y proteger la salud pública durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.

Esta nueva edición del Vacunatón contra la influenza se realiza este domingo 28 de diciembre de 2025.

El objetivo central es cerrar brechas de vacunación, llegar a poblaciones no inmunizadas y reforzar la prevención en hogares ecuatorianos en meses críticos como noviembre, diciembre y enero.

Resultados previos y metas del Vacunatón

Las autoridades de salud destacaron que las dos jornadas anteriores de vacunación masiva permitieron inmunizar a más de 716 000 personas en todo el país.

Hasta el 25 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó 913 977 dosis aplicadas contra la influenza.

Con esta tercera jornada, el Estado busca ampliar el acceso a la vacuna contra la influenza, prevenir cuadros graves y disminuir la presión sobre el sistema de salud, especialmente en hospitales y centros de atención primaria.

Horarios, fechas y lugares de vacunación

El Vacunatón contra la influenza se desarrollará el domingo 28 de diciembre, entre las 10:00 y las 16h00. Hay atención simultánea en centros de salud y puntos estratégicos en todas las provincias del Ecuador.

Para garantizar una mayor cobertura, el MSP desplegará brigadas móviles de vacunación y mantendrá activos todos los puntos habilitados.

La vacunación es gratuita, segura y no requiere agendamiento previo.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía consultar el punto de vacunación más cercano a través del portal oficial www.salud.gob.ec o revisar el listado actualizado de puntos disponibles para esta jornada.

Grupos prioritarios y enfoque preventivo

Durante esta jornada nacional, la vacuna contra la influenza se aplicará de forma prioritaria a los grupos con mayor riesgo de complicaciones, entre ellos niños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud.

El MSP recordó que la inmunización es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades respiratorias, reducir hospitalizaciones y evitar complicaciones graves asociadas a la influenza.

