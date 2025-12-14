El Ministerio de Salud de Perú declaró este domingo una alerta epidemiológica nacional. La medida busca prevenir el ingreso de la influenza A H3N2 subtipo K y del sarampión.

El Minsa explicó que la decisión responde al aumento de viajes internacionales, la movilización interna y las aglomeraciones propias de las fiestas de fin de año. Con esta alerta se fortalecen las acciones de vigilancia, prevención y respuesta sanitaria en todos los establecimientos públicos y privados.

Esquemas de vacunación de influenza y sarampión

Las disposiciones incluyen vigilancia epidemiológica, control en laboratorios, inmunizaciones, comunicación y promoción de la salud. El objetivo es garantizar una respuesta rápida del sistema sanitario. Además, se recomendó a la población mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente contra el sarampión, y acudir al centro de salud más cercano ante síntomas respiratorios.

El ministerio recordó que ya activó protocolos de vigilancia el pasado jueves. Señaló que el riesgo de casos de influenza A H3N2 subtipo K es de leve a moderado, aunque esta variante aún no se ha identificado en Sudamérica.

El Minsa aclaró que el virus circula en el hemisferio norte por la temporada invernal. Indicó que el clima cálido de Sudamérica limita su propagación masiva. Según la Organización Mundial de la Salud, no existe evidencia de mayor gravedad en este subtipo. Sin embargo, recomendó a quienes regresen de Europa o Estados Unidos mantenerse atentos a posibles síntomas.

Centros de prevención europeos reportaron casos en Reino Unido, España, Alemania, Francia e Italia. Los contagios aparecieron con tres a cuatro semanas de adelanto respecto a temporadas anteriores.