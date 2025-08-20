El Ministerio de Educación presentó una nueva oferta técnica que beneficiará a las personas que no han culminado sus estudios de bachillerato.

Ministerio de Educación presentó una nueva oferta de Bachillerato Técnico

La ministra de Educación, Alegría Crespo, presentó el nuevo programa educativo durante un conversatorio realizado en la ciudad de Santo Domingo, este miércoles 20 de agosto de 2025.

La nueva oferta está dirigida para jóvenes, adultos y adultos mayores que deseen culminar su escolaridad.

Comenzarán sus estudios en el nivel de Bachillerato. El programa se enfoca para personas que cuenten con experiencia previa en áreas técnicas determinadas en el Catálogo de Figuras Profesionales del EPJA.

En caso de que el estudiante no tenga experiencia, el módulo podrá cumplirse mediante prácticas estudiantiles en empresas e industrias seleccionadas por la institución educativa responsable.

Esta oferta educativa no podrá ser cursada por quienes ya posean el título de Bachiller, aclaró el Ministerio.

Bachillerato Técnico ofrecerá 22 figuras profesionales

El Bachillerato Técnico de personas con escolaridad inconclusa (EPJA TEC) ofrecerá un catálogo de 22 figuras profesionales.

La oferta se divide en tres áreas técnicas y ocho familias profesionales. Estas son las figuras profesionales del nuevo programa:

Diseño de Modas

Seguridad ciudadana

Atención a la primera infancia

Asistencia y cuidado a grupos prioritarios

Manejo de recursos hidrobiológicos

Producción agropecuaria sostenible

Climatización

Construcción de Obra civil

Instalaciones Eléctricas y Automatización Industrial

Mecánica Industrial

Electromecánica industrial

Electromecánica automotriz

Conservación y procesamiento de alimentos

Producción de calzado

Fabricación en madera

Seguridad Informática

Redes y telecomunicaciones

Soporte informático

Gestión financiera y Contable

Gestión administrativa y logística

Hostelería y Arte culinario

Gestión Turística

Temporalidades intensiva y no intensiva

Según detalló la Cartera de Estado, el objetivo del programa es beneficiar a aquellos estudiantes que suspendieron su escolaridad por barreras económicas, familiares o geográficas.

“Buscamos fortalecer la empleabilidad de los estudiantes con una formación técnica acorde a las demandas del mercado”, comentó la ministra Crespo.

Esta oferta se desarrollará bajo la modalidad de educación semipresencial, en dos temporalidades:

Una intensiva, con una duración de 18 meses, donde cada ciclo lectivo durará 100 días; y otra no intensiva, durará 30 meses, 200 días por cada curso de bachillerato técnico.

Nueva oferta estará disponible desde este periodo lectivo

Las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales podrán ofrecer el Bachillerato Técnico EPJA TEC en el régimen Sierra-Amazonía a partir del período lectivo 2025-2026.

En las instituciones educativas fiscales del régimen Costa-Galápagos, la implementación de esta oferta iniciará en los ciclos lectivos 2026-2027.

Los estudiantes que opten por esta oferta educativa serán reconocidos con un certificado de experiencia laboral de más de dos años, dependiendo de la figura profesional que elijan.

33 000 estudiantes podrán beneficiarse del programa

El grupo objetivo del programa son más de 33 000 estudiantes a nivel nacional que cursan el subnivel de Educación General Básica Superior, 16 850 en la Costa y 16 180 en la Sierra-Amazonía.

Actualmente, el Bachillerato Técnico se desarrolla únicamente en modalidad semipresencial en temporalidad no intensiva. Cuenta con 3 322 estudiantes, que se encuentran matriculados en primero, segundo y tercer año de esta oferta educativa, detalló el Ministerio de Educación.

