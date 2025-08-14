El nuevo año lectivo 2025-2026 en la Sierra-Amazonía está por comenzar y el Ministerio de Educación difundió el cronograma para el regreso a las aulas. Los particulares tienen una alternativa adicional.

Los docentes, en cambio, debían volver a sus labores desde este 12 de agosto. Las tareas incluyen la planificación de las actividades para el nuevo ciclo.

Más noticias

El regreso a clases en la Sierra-Amazonía será escalonado

El Ministerio de Educación informó que el retorno en instituciones públicas será en septiembre:

Inicial (3 y 4 años) y bachillerato: 1 de septiembre

1 de septiembre Básica superior (8vo., 9no. y 10mo.) y preparatoria (1ro. de básica): 2 de septiembre

2 de septiembre Básica media (5to., 6to. y 7mo.) y elemental (2do., 2ro. y 4to.): 3 de septiembre

¿Qué pasa en los particulares?

El Ministerio de Educación refirió que las instituciones educativas municipales, fiscomisionales y particulares deberán elaborar y socializar sus propios cronogramas escolares. Eso sí, en todos los casos, los estudiantes deben cumplir los 200 días laborables establecidos por la normativa vigente.

A su vez, esas instituciones pueden, de manera voluntaria, acogerse al cronograma definido para las unidades educativas fiscales. No obstante, no podrán pasar por alto las fechas establecidas por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para los procesos de acceso a la educación superior.

Sistema informático de titulación

A la par, la Cartera de Estado indicó que el sistema informático de titulación para todos los sostenimientos estará habilitado hasta el inicio del siguiente año lectivo.

📰 [BOLETÍN] El Ministerio de Educación expidió un Acuerdo Ministerial para regular los valores de matrícula y pensión en instituciones educativas particulares y fiscomisionales, que busca promover la equidad, transparencia y respeto a la economía familiar.



🔎 Conoce más ➡️… pic.twitter.com/6SxyYboNu8 — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) August 8, 2025

Posteriormente, se habilitará la plataforma para los procesos de los estudiantes pendientes de titulación.

Es así que, las instituciones educativas de todos los sostenimientos deben registrar las calificaciones necesarias para cumplir con la normativa vigente. Este paso es crucial para garantizar la validez de los títulos de bachiller y el acceso a la educación superior.

Te recomendamos: