El calendario ya avisa que la próxima pausa oficial en el país está a la vuelta de la esquina y, aunque muchos esperan con ansias ese descanso, pocos conocen el motivo histórico que lo respalda.

Ecuador se alista para un nuevo feriado nacional, ¿qué se conmemora?

El 9 de octubre, declarado feriado nacional, conmemora un episodio crucial para la independencia de Ecuador y, en particular, para la ciudad de Guayaquil.

Este feriado se celebra en honor a la Independencia de Guayaquil (1820). En esa fecha, los ciudadanos de esa importante ciudad portuaria se liberaron del dominio español.

Fue un paso fundamental que impulsó el proceso de independencia de todo el territorio ecuatoriano. La fecha exacta es el jueves 9 de octubre, sin embargo, para facilitar el descanso y la movilidad, el feriado se trasladará al viernes 10 de octubre.

El Ministerio de Trabajo, a través de resoluciones oficiales, confirma esta disposición que busca equilibrar la celebración histórica con el bienestar social y económico de los trabajadores.

Este tipo de medidas se enmarca dentro de la Ley Orgánica del Trabajo, que regula los feriados y la compensación laboral.

¿Qué otros feriados nacionales restan Ecuador en 2025?

Después del feriado del 9 de octubre, el calendario oficial contempla los siguientes días con descanso a escala nacional:

Día de los Difuntos: domingo 2 de noviembre (el asueto se traslada al martes 4)

domingo 2 de noviembre (el asueto se traslada al martes 4) Independencia de Cuenca: lunes 3 de noviembre

lunes 3 de noviembre Navidad: jueves 25 de diciembre

A estos se suma un feriado local: