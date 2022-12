La música es parte de las festividades de diciembre

En 2020, el colombiano Sebastián Yatra lanzó el tema anta Claus Is Comin’ To Town, un tema que encantó a sus seguidores. Foto: Internet

Hacer un esbozo de la historia de la música navideña es tan complejo como resumir el largo trayecto del hecho religioso en sí mismo. Desde antes del medioevo ya se tenían composiciones académicas que evocaban al nacimiento de Jesús. Estas piezas, escritas para las iglesias y las élites, competían con aquellas obras que eran cantadas en las calles de los pueblos.

Precisamente, fue la música la que permitió mantener viva la tradición de festejar el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, en las zonas más frías de Europa, las tonadas navideñas estaban hechas para escucharlas en las iglesias o en casa, congregando a las personas que se enfrentaban al frío externo mediante el cántico.

Los orígenes de este tipo de piezas se encuentran en la Italia del silgo XIII, con un enfoque netamente pastoral. Pero fue en la España del siglo XV donde el villancico tomó forma como tal: al inicio como canciones sobre la vida en

las villas y, posteriormente, como temas sobre la natividad de Jesús.

Con el paso de los siglos, las piezas navideñas fueron perfeccionándose y adaptándose a las realidades

de cada territorio. En Alemania, por ejemplo, Bach creó su famoso Oratorio de Navidad en el siglo XVIII, construido a partir de la sofisticación de la música culta de la época. En el mismo siglo, en Ecuador se escribió Romances al

Niño Dios para la Navidad, obra de un maestro de capilla de Latacunga para ser interpretada en las festividades

decembrinas.

Al igual que otros aspectos artísticos, esta música se fue adaptando a los diferentes momentos de la historia. Y fue en el siglo XX donde hubo una explosión que alcanzó a géneros tan variados como el jazz, el pasillo, el pop, el rock o la salsa.

Jingle Bell Rock es una de las mejores muestras de esto. Lanzada en 1957 por Bobby Helms, esta es una de las canciones navideñas en rock and roll más escuchadas en Spotify, con más de 672 millones de reproducciones según la plataforma musical.

Pero si se trata de éxitos navideños, la reina indiscutible es Mariah Carey. En 1994 presentó su famosa pieza All I Want For Christmas Is You, la canción más exitosa en plataformas de ‘streaming’. A 2022, esta cuenta con 1 349 millones de reproducciones en Spotify, consagrándola como la artista más popular de estas fechas.

Y es que la Navidad es así. Hablar solamente de un tema cristiano es insuficiente para una fecha que ha trascendido las fronteras de las religiones. Esta es una temporada que congrega, que reúne, que trata de hacer que la gente se conecte, muchas veces, con sentimientos que no suelen salir a flote fácilmente. Es allí donde la música hace su magia para unir a la gente.

