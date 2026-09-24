Municipios y prefecturas reciben 800 millones de dólares del Banco Mundial

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

Una inyección de recursos a largo plazo impulsará la ejecución de obras de infraestructura urbana, vialidad y mitigación climática en las diferentes localidades del país. La canalización de este programa multietapas asegurará la entrega progresiva del nuevo crédito del Banco Mundial para municipios y prefecturas, una asignación programada para una década por un monto global de 800 millones de dólares, este jueves 24 de septiembre de 2026.

Alcance social del crédito del Banco Mundial para municipios

La estructura de este esquema prevé beneficiar de forma directa a más de tres millones de personas a escala nacional mediante la optimización de servicios básicos, acceso a energía, planes de vivienda asequible, conectividad y movilidad sostenible.

El programa busca movilizar hasta 750 millones de dólares adicionales provenientes del sector privado para apalancar obras territoriales bajo este mecanismo de financiamiento multietapas.

Desembolsos de la primera fase y cooperación externa

La etapa inicial contempla la ejecución de 200 millones de dólares, a los que se sumarán 50 millones de dólares en calidad de cofinanciamiento paralelo otorgados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En este primer tramo se dará prioridad a inversiones en desarrollo urbano, gestión del riesgo de desastres, energía y transporte, además de brindar acompañamiento para mejorar la planificación técnica y formulación de proyectos en las entidades seccionales y empresas públicas.

Respaldo a obras esenciales y resiliencia climática

Carlos Rivera, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., señaló que estos recursos amplían la capacidad técnica para apoyar a municipios, prefecturas y empresas públicas en proyectos que mejoren servicios esenciales, eleven la calidad de vida y enfrenten el cambio climático.

Rivera añadió que este paso impulsará la modernización institucional de la banca de desarrollo para captar nuevas fuentes de financiamiento local.

Cierre de brechas y generación de empleo local

Ariel Yépez, director de división del organismo multilateral para la región, indicó que el objetivo central de esta cooperación apunta a desarrollar proyectos de calidad en las ciudades, reducir las brechas existentes en infraestructura y fomentar la creación de empleo y el crecimiento económico sostenible en las administraciones locales.

La ejecución total del mecanismo abarcará tres fases de intervención técnica y presupuestaria durante los próximos 10 años.

Preguntas frecuentes sobre el financiamiento del Banco Mundial para municipios y prefecturas del Ecuador

❓ ¿A cuánto asciende el crédito del Banco Mundial para municipios en Ecuador?

A un monto total de 800 millones de dólares a diez años.

El esquema multietapas se ejecutará en tres fases orientadas a infraestructura resiliente y servicios básicos.

❓ ¿Cuántas personas se beneficiarán de los proyectos locales financiados?

Más de tres millones de habitantes en todo el país.

Las obras cubrirán mejoras en conectividad, acceso a energía, vivienda asequible e infraestructura urbana.

❓ ¿Qué monto se ejecutará durante la primera fase de inversión?

200 millones de dólares, más 50 millones de dólares adicionales de la AECID.

Esta etapa priorizará la movilidad sostenible, la gestión de riesgos de desastres y la formulación técnica de proyectos.

❓ ¿Qué sectores estratégicos recibirán los recursos en los territorios?

Energía, transporte y movilidad, desarrollo urbano, vivienda y prevención de riesgos.

Se busca además movilizar hasta 750 millones de dólares en capital privado para complementar la infraestructura.

❓ ¿Qué entidad financiera ecuatoriana estará a cargo de ejecutar el programa?

El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE B.P.).

La institución destinará los fondos para créditos a gobiernos autónomos descentralizados y empresas públicas.

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