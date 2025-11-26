Banco Mundial aprueba financiamiento para sostenibilidad fiscal y gestión de riesgos en Ecuador

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de septiembre de 2026

El Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial (GBM) aprobó un millonario paquete de financiamiento destinado a respaldar los esfuerzos del Ecuador para mejorar la sostenibilidad fiscal, impulsar la creación de empleos y fortalecer la gestión del riesgo de desastres.

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Los montos de financiamiento del Banco Mundial para sostenibilidad fiscal y gestión de riesgos en Ecuador

El paquete de financiamiento del Banco Mundial (BM) para sostenibilidad fiscal y gestión de riesgos en Ecuador incluye dos operaciones principales, que suman 1 100 millones de dólares.

La primera, por 900 millones de dólares, apoya políticas públicas orientadas a consolidar una gestión fiscal responsable, promover el crecimiento liderado por el sector privado y estimular la creación de empleo, con un enfoque especial en la protección de los grupos más vulnerables.

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La segunda operación corresponde a una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (Cat DDO) por 200 millones de dólares.

Este monto será destinado a fortalecer la capacidad del Gobierno para enfrentar eventos climáticos, geofísicos y de salud pública.

Se hará a través de políticas que integren resiliencia y adaptación climática.

Reacciones del Gobierno y del Banco Mundial

La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, afirmó que el financiamiento permitirá responder de manera oportuna ante desastres.

Al mismo tiempo, fortalecer las finanzas públicas y las condiciones para invertir y generar empleo en el país.

Por su parte, Issam Abousleiman, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, destacó que Ecuador ha avanzado en fortalecer la sostenibilidad fiscal, generando señales de confianza en los mercados.

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Subrayó además que los fenómenos climáticos, las amenazas naturales y los riesgos de salud pública representan desafíos.

Estos desafíos requieren una gestión integral para proteger la estabilidad económica y el bienestar de la población.

Primera Cat DDO del país

La operación Cat DDO, la primera de este tipo en Ecuador, permitirá acceder a recursos inmediatos ante la ocurrencia de desastres naturales o epidemiológicos de alto impacto.

Paralelamente, el Gobierno desarrolla el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres, con apoyo del Banco Mundial y financiamiento del Fondo Mundial para la Reducción y Recuperación de Desastres (GFDRR).

Información externa: Banco Mundial

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