Mónica Luzuriaga abrió el debate sobre burnout y estrés laboral crónico

La muerte de Mónica Paulina Luzuriaga Velasco, funcionaria del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, abrió una conversación sobre la salud mental en el trabajo. La mujer, de 38 años, fue reportada como desaparecida el lunes 27 de julio de 2026 después de salir de las oficinas de la institución, en el sector de Iñaquito, en Quito. Su cuerpo fue encontrado el martes 28 de julio de 2026.
Mientras la Fiscalía y la Policía continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias de su muerte, psicólogos explican cuándo el cansancio deja de ser parte de la rutina y puede convertirse en un problema de salud.
El psicólogo Martín Negrete explica que el cansancio forma parte de la vida cotidiana. Una persona puede sentir fatiga por las actividades diarias y recuperar energía después de descansar. Sin embargo, la diferencia aparece cuando ese descanso deja de ser suficiente.
Negrete señala que el burnout, conocido también como síndrome del desgaste del trabajador o desgaste ocupacional, deja de ser un simple cansancio cuando aparecen tres dimensiones que afectan la vida de una persona.
El esposo de Mónica Luzuriaga, Carlos Molina, afirmó que ella enfrentaba una supuesta sobrecarga laboral y un ambiente adverso. También señaló que recibía mensajes relacionados con sus funciones fuera del horario laboral y durante sus vacaciones.
El Ministerio expresó su pesar por la muerte de Luzuriaga y la describió como una servidora comprometida. La institución indicó que contaba con permisos por calamidad doméstica y vacaciones conforme a la normativa vigente. Además, su jornada laboral era de 08:00 a 17:00.
El lunes 27 de julio de 2026, día previo a su fallecimiento, Luzuriaga salió de las oficinas alrededor de las 19:30. El Ministerio informó que las actividades fuera del horario regular se reconocen y compensan mediante procedimientos administrativos establecidos.
Negrete explica que el burnout tiene tres dimensiones principales:
El psicólogo Emilio Carrillo explica que el estrés forma parte de la vida cotidiana. Sin embargo, el problema aparece cuando las situaciones superan las herramientas para afrontarlas. Esto puede comprometer seriamente la salud mental.
Carrillo señala que Ecuador vive situaciones caracterizadas por la violencia, lo que genera sentimientos de angustia y ansiedad.
Cuando las personas perciben riesgos en actividades cotidianas, esto afecta su calidad de vida.
Negrete recomienda buscar ayuda profesional cuando el descanso ya no permite recuperar energía o cuando aparecen molestias como dolores crónicos o insomnio. Estas señales indican que es necesario atender problemas relacionados con el estrés laboral.
El caso de Mónica Luzuriaga continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. Esta decisión no confirma un femicidio, y hasta el momento no hay una hipótesis oficial sobre las circunstancias de su muerte.
Mónica Paulina Luzuriaga Velasco, funcionaria del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, fue reportada como desaparecida el lunes 27 de julio de 2026 después de salir de su trabajo en Iñaquito, Quito. Su cuerpo fue encontrado el martes 28 de julio de 2026.
La Fiscalía y la Policía mantienen una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. Hasta ahora no existe una hipótesis oficial sobre lo ocurrido.
El caso abrió una conversación sobre los efectos del estrés laboral y los límites entre el cansancio cotidiano y problemas como el burnout.
El esposo de Luzuriaga, Carlos Molina, señaló que ella enfrentaba una supuesta sobrecarga laboral y un ambiente adverso. El Ministerio indicó que la funcionaria tenía permisos y vacaciones conforme a la normativa vigente, además de una jornada laboral establecida.
El cansancio puede convertirse en burnout cuando el descanso deja de recuperar la energía y aparecen agotamiento emocional, distancia frente al trabajo y pérdida de eficacia.
El psicólogo Martín Negrete explica que el síndrome de desgaste ocupacional tiene tres dimensiones: agotamiento, cinismo o despersonalización, y disminución de la sensación de eficacia.
El estrés prolongado puede afectar el bienestar emocional y físico cuando supera la capacidad de una persona para afrontarlo.
El psicólogo Emilio Carrillo señala que factores externos, como la percepción de inseguridad y violencia en el entorno, también pueden incrementar sentimientos de angustia y ansiedad.
La Fiscalía Especializada en Violencia de Género continúa con las diligencias para determinar las circunstancias de la muerte de Mónica Luzuriaga.
La investigación no confirma un femicidio ni establece una causa oficial del fallecimiento. Las autoridades deben determinar los hechos con base en los elementos recopilados.