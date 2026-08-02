Mónica Luzuriaga abrió el debate sobre burnout y estrés laboral crónico

La muerte de Mónica Paulina Luzuriaga Velasco, funcionaria del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, abrió una conversación sobre la salud mental en el trabajo. La mujer, de 38 años, fue reportada como desaparecida el lunes 27 de julio de 2026 después de salir de las oficinas de la institución, en el sector de Iñaquito, en Quito. Su cuerpo fue encontrado el martes 28 de julio de 2026.

Mientras la Fiscalía y la Policía continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias de su muerte, psicólogos explican cuándo el cansancio deja de ser parte de la rutina y puede convertirse en un problema de salud.

¿Cuándo se convierte el cansancio en burnout?

El psicólogo Martín Negrete explica que el cansancio forma parte de la vida cotidiana. Una persona puede sentir fatiga por las actividades diarias y recuperar energía después de descansar. Sin embargo, la diferencia aparece cuando ese descanso deja de ser suficiente.

Negrete señala que el burnout, conocido también como síndrome del desgaste del trabajador o desgaste ocupacional, deja de ser un simple cansancio cuando aparecen tres dimensiones que afectan la vida de una persona.

Declaraciones del Ministerio de Educación

El esposo de Mónica Luzuriaga, Carlos Molina, afirmó que ella enfrentaba una supuesta sobrecarga laboral y un ambiente adverso. También señaló que recibía mensajes relacionados con sus funciones fuera del horario laboral y durante sus vacaciones.

El Ministerio expresó su pesar por la muerte de Luzuriaga y la describió como una servidora comprometida. La institución indicó que contaba con permisos por calamidad doméstica y vacaciones conforme a la normativa vigente. Además, su jornada laboral era de 08:00 a 17:00.

El lunes 27 de julio de 2026, día previo a su fallecimiento, Luzuriaga salió de las oficinas alrededor de las 19:30. El Ministerio informó que las actividades fuera del horario regular se reconocen y compensan mediante procedimientos administrativos establecidos.

Señales del burnout

Negrete explica que el burnout tiene tres dimensiones principales:

Agotamiento: La persona puede despertar sin energía y sentir que no puede continuar con sus actividades.

La persona puede despertar sin energía y sentir que no puede continuar con sus actividades. Cinismo o despersonalización: La persona toma distancia mental del trabajo y puede volverse irritable.

La persona toma distancia mental del trabajo y puede volverse irritable. Pérdida de eficacia: A pesar del esfuerzo, no consigue los mismos resultados laborales.

Impacto del estrés en la salud mental

El psicólogo Emilio Carrillo explica que el estrés forma parte de la vida cotidiana. Sin embargo, el problema aparece cuando las situaciones superan las herramientas para afrontarlas. Esto puede comprometer seriamente la salud mental.

Efectos de la violencia en el estrés cotidiano

Carrillo señala que Ecuador vive situaciones caracterizadas por la violencia, lo que genera sentimientos de angustia y ansiedad.

Cuando las personas perciben riesgos en actividades cotidianas, esto afecta su calidad de vida.

Cuándo buscar ayuda por estrés laboral

Negrete recomienda buscar ayuda profesional cuando el descanso ya no permite recuperar energía o cuando aparecen molestias como dolores crónicos o insomnio. Estas señales indican que es necesario atender problemas relacionados con el estrés laboral.

Investigación en curso

El caso de Mónica Luzuriaga continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. Esta decisión no confirma un femicidio, y hasta el momento no hay una hipótesis oficial sobre las circunstancias de su muerte.

El burnout; preguntas frecuentes