El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador publicó este martes 16 de diciembre la convocatoria para las postulaciones para el año de Salud Rural 2026.

Salud Rural 2026

La Cartera de Salud informó que actualmente lleva a cabo el proceso de postulación y elección de plazas para el año de Salud Rural 2026.

Este programa está dirigido para profesionales médicos, enfermeros, odontólogos, obstetrices y obstetras de todo Ecuador.

Además, el MSP recordó a la ciudadanía que el trámite se realiza 100% de forma virtual y es totalmente gratuito.

También resalta que este programa cumple con la normativa legal vigente y garantiza transparencia y seguridad en todas las fases del proceso: postulación, elección o cambio de plazas.

Requisitos

Para postular en el programa para el año rural 2026 debes crear una cuenta en la página del Sistema de Gestión de Rurales y hacer toda la postulación en línea.

Esta sistematización de los servicios garantiza la veracidad de la información y la optimización de tiempos y recursos de los postulantes.

En comentarios en la publicación del MSP, usuarios comentan que al momento la página registra inconvenientes para el registro

Algunos de los requisitos para la postulación son:

Cédula de identidad

Registro del título de tercer nivel en la Senescyt

Aprobación del Examen de Habilitación para Ejercicio Profesional

Firma electrónica activa

Certificado de suficiencia de español, en el caso de extranjeros

No tener impedimento para ejercer un cargo público

Si eres sustituto directo, debes presentar el certificado

Normalmente, la postulación se realiza según el último número de la cédula; sin embargo, el MSP aún no ha publicado el cronograma por números.

