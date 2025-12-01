El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó sobre la peste porcina africana, una enfermedad viral y las implicaciones respecto de los seres humanos.

Más noticias

Peste porcina en Ecuador y las implicaciones para los humanos

La Cartera de Estado recordó que la peste porcina es causada por un virus altamente contagioso que puede provocar fiebre alta, hemorragias y una mortalidad de hasta el 100% en los cerdos afectados.

Hasta el momento, no existe una vacuna ni tratamiento eficaz para controlar la peste, lo que ha llevado a las autoridades del sector agropecuario a enfocarse en la implementación de estrictas medidas de bioseguridad.

Lee también: Científicos chinos modifican genes para resistir a la peste porcina

Eso incluye controles sanitarios rigurosos en granjas, transporte y comercialización de porcinos, con el fin de evitar la propagación del virus dentro del país.

¿Qué pasa con los seres humanos?

Aunque el brote de la enfermedad ha generado preocupación, las autoridades aclararon que no representa ningún riesgo para la salud humana, pues afecta exclusivamente a los cerdos domésticos y jabalíes.

Diversos estudios científicos internacionales han confirmado que el virus de la peste porcina no afecta al ser humano ni puede ser transmitido por el consumo de carne de cerdo.

Según el MSP, la enfermedad se presenta principalmente en los cerdos, quienes, al entrar en contacto con animales infectados o con superficies contaminadas, pueden desarrollar síntomas graves que, en muchos casos, terminan con la muerte del animal.

Las amenazas para la industria

La entidad también mencionó que, a pesar de que la enfermedad no es peligrosa para los humanos, representa una amenaza para la industria porcina y la seguridad alimentaria.

El impacto económico que genera en el sector agropecuario es considerable, ya que afecta tanto la producción de cerdos como el comercio de productos porcinos.

Si postulaste al #AñoDeSaludRural recuerda que la elección de tu plaza es del 11 al 16 de diciembre 2025.

Más información en → https://t.co/n4SQnulnA8#ElNuevoEcuadoR pic.twitter.com/EkSmqHU1zG — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) November 29, 2025

Acciones en curso por la peste

Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario mantienen acciones preventivas y de control para evitar el ingreso del virus al país.

Por su parte, el MSP, bajo el enfoque Una Sola Salud, coordina acciones interinstitucionales para monitorear y comunicar cualquier evento que pudiera poner en riesgo tanto la salud animal como humana.

El MSP hace un llamado a la población para que se informe únicamente a través de fuentes oficiales y evite la difusión de información no verificada sobre esta enfermedad.