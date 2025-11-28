La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) de Ecuador informó este viernes, 28 de noviembre de 2025, que se intensificarán “inmediatamente” los controles en aeropuertos y demás puntos de ingreso al país andino tras la aparición de dos casos de Peste Porcina Africana (PPA) en España.

Ecuador refuerza controles en aeropuertos

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) informó que la medida busca prevenir cualquier riesgo de ingreso del virus y proteger al sector porcino nacional, uno de los más importantes de la producción agropecuaria del país, según destacó en un comunicado.

Agrocalidad explicó que se incrementarán las inspecciones a pasajeros, equipajes y cargas procedentes de Europa y de otras zonas consideradas de riesgo sanitario.

Los controles incluirán la revisión de productos cárnicos, derivados del cerdo y material biológico que pueda representar una amenaza para la sanidad animal.

Cualquier artículo prohibido será decomisado y destruido de manera inmediata, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente. La institución precisó además que cada proceso de destrucción quedará documentado para garantizar transparencia, trazabilidad y respaldo técnico ante las autoridades y las partes involucradas.

Procedimientos de control y decomiso

La agencia recordó que los procedimientos de control y decomiso en aeropuertos responden a protocolos regionales que se activan ante alertas sanitarias de alto impacto.

Subrayó que la PPA no representa un riesgo para la salud humana, pero sí constituye una amenaza severa para la economía agropecuaria debido a su alta capacidad de dispersión y al efecto devastador que puede tener en la industria porcina. Por ello, insistió en la importancia de extremar medidas preventivas y mantener informados a los viajeros sobre los productos cuya entrada al país está restringida.

Los casos detectados en España fueron confirmados este viernes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que reportó la presencia del virus en dos jabalíes hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra, Barcelona.

Tras el hallazgo, España bloqueó alrededor de 120 certificados sanitarios de exportación de productos porcinos destinados a cerca de 40 países, incluido Ecuador, como parte de sus protocolos de contención para evitar la propagación internacional de la enfermedad.

