El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que el periodo de vacaciones escolares para la comunidad educativa se iniciará el viernes 26 de diciembre de 2025 y concluirá el domingo 4 de enero de 2026.

Más noticias

¿Cuándo son las vacaciones para estudiantes en Ecuador?

Las instituciones educativas públicas retomarán las actividades el lunes 5 de enero de 2026, mientras que los establecimientos particulares, fiscomisionales y municipales podrán ajustar sus calendarios, siempre que cumplan los 200 días obligatorios de clases.

La Cartera de Estado recordó que el régimen Costa–Galápagos avanza hacia el cierre del tercer periodo académico, previsto para el 26 de febrero de 2026. En esta fase intervienen más de 1,8 millones de estudiantes, 82 751 docentes y 7 572 instituciones educativas del sostenimiento fiscal.

Exámenes y otras fechas clave

Después del fin del periodo, los estudiantes que deban rendir exámenes supletorios participarán en clases de recuperación desde el 27 de febrero hasta el 5 de marzo.

Las instituciones realizarán evaluaciones, calificaciones y juntas de curso del 6 al 11 de marzo de 2026. Los docentes iniciarán su periodo vacacional el 12 de marzo y regresarán a sus establecimientos el 13 de abril de 2026.

El Ministerio recordó también que los estudiantes de Tercero de Bachillerato deben cumplir la Segunda Fase de la Evaluación Final de Bachillerato —prueba de base estructurada o trabajo académico de carácter científico-humanista y/o técnico-tecnológico— hasta el 29 de enero de 2026. Las juntas de curso correspondientes se desarrollarán el 18 de febrero de 2026.

🎓 ¡Da el siguiente paso y transforma tu futuro!



El #BachilleratoTécnico (EPJA TEC) es una opción flexible, práctica y diseñada para impulsar tu desarrollo profesional. Estudia a tu ritmo y adquiere habilidades reales para nuevas oportunidades laborales.



💡 Fortalece tu… pic.twitter.com/eNqBPyHY35 — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) December 9, 2025

El cronograma escolar mantiene carácter obligatorio para las instituciones fiscales. Para los otros sostenimientos funciona como calendario referencial, ya que estos centros deben considerar las fechas que establezca el Viceministerio de Educación Superior para los procesos de acceso al siguiente nivel educativo.

Sistema para la titulación de estudiantes

El Ministerio informó que el sistema informático de titulación permanecerá habilitado hasta el inicio del siguiente año lectivo y volverá a abrirse posteriormente para estudiantes pendientes de finalizar el proceso.

Lee también: Educación está bajo presión por 10 riesgos que impactan a estudiantes en Ecuador

La institución indicó que comunicará oportunamente las fechas de traslados, matrículas ordinarias y extraordinarias a través de la página juntos.educacion.gob.ec, donde madres, padres y representantes podrán seleccionar instituciones según disponibilidad de cupos y ubicación.

Con las nuevas disposiciones, el año lectivo 2026–2027, en la Costa, se iniciará de forma escalonada el lunes 4 de mayo de 2026. La Cartera de Estado pidió a la comunidad educativa mantenerse informada mediante canales oficiales.