Estudiantes de Ecuador tendrán vacaciones por Navidad y Año Nuevo, así será el cronograma

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Para los estudiantes en Ecuador ya están definidas las fechas de las vacaciones por las festividades de Navidad, fin de año y Año Nuevo, en este diciembre de 2025.

Más noticias

Cronograma de vacaciones para estudiantes por Navidad y Año Nuevo

Los establecimientos particulares podrán ajustar su propio cronograma, siempre que cumplan con los 200 días obligatorios de clases establecidos por la normativa vigente.

Esa flexibilidad permite que cada institución organice sus actividades según su modelo educativo, sin modificar la duración mínima del año lectivo.

Lee también: Quedan pocos días para el registro nacional para universidades públicas en Ecuador

Según el cronograma definido por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, contemplando disposiciones sobre feriados dadas por el Gobierno, las vacaciones se contemplan del 25 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

Es decir, la comunidad educativa, al menos en los establecimientos públicos, se reincorporará el 5 de enero del nuevo año.

En Ecuador, el Ministerio de Educación tiene registrados 4 106 819, en 16 152 instituciones educativas.

Tienes hasta el 3 de diciembre para completar el #RegistroNacional y poder acceder a:



✅ Institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos.

🏫 Universidades y escuelas politécnicas públicas desarrollan su propio proceso de admisión.



🔗 Ingresa en 👉… pic.twitter.com/nBWvMpCILG — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) December 1, 2025

Los feriados definidos por el Gobierno

El Gobierno confirmó que el feriado de Navidad se mantendrá solo el jueves, 25 de diciembre de 2025, sin traslados ni cambios. De esta forma, las actividades públicas y privadas se desarrollarán con normalidad el 26 de diciembre.

Sin embargo, la primera semana de 2026 sí tendrá una particularidad. El Ejecutivo resolvió que el país podrá disfrutar de un puente festivo desde el 1 hasta el 4 de enero. Aunque el viernes 2 de enero de 2026 no consta como feriado en la ley, el Gobierno decidió incorporarlo dentro del periodo de descanso para los sectores público y privado.

Esta medida ampliará el tiempo de descanso para las familias. Sectores turísticos y comerciales esperan un incremento en la actividad durante esos días.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía planificar con anticipación sus desplazamientos y revisar los horarios de servicios públicos y privados durante esas fechas.