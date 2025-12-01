El plazo para el registro nacional para las universidades públicas de Ecuador está en la recta final. Este es un proceso obligatorio para quienes buscan un cupo en la educación superior durante el primer período académico de 2026.

Más noticias

Registro Nacional para la educación superior en Ecuador

Según el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, el proceso se realizará exclusivamente en línea, a través de la plataforma registrounicoedusup.gob.ec.

Las personas interesadas deben ingresar, completar la información solicitada, revisar que sus datos estén correctos y descargar el comprobante, un documento que funcionará como respaldo del trámite y como confirmación de que cumplieron con esta fase.

El proceso, que empezó el 27 de noviembre de 2025, se debe completar hasta este miércoles, 3 de diciembre de 2025. La convocatoria incluye a aspirantes que quieran postular a institutos tecnológicos, conservatorios superiores, universidades y escuelas politécnicas del país.

📰 [BOLETÍN] Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura abrirá el Registro Nacional, trámite obligatorio para quienes deseen ingresar a la educación superior pública, ya sea en institutos tecnológicos, conservatorios superiores,… pic.twitter.com/dSfQuJHvsT — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) November 19, 2025

¿Quiénes pueden acceder al Registro?

En el proceso de este 2025, la convocatoria está dirigida a estudiantes que cursan tercero de bachillerato en el régimen Costa–Galápagos, correspondiente al año lectivo 2025-2026.

Del mismo modo, podrán registrarse bachilleres de años anteriores que deseen continuar su formación en instituciones públicas de educación superior y busquen participar en las siguientes etapas del proceso.

Los ciudadanos extranjeros también podrán completar el Registro Nacional, siempre que cuenten con residencia en el país, se encuentren en situación migratoria regular y presenten pasaporte y visa vigente hasta junio de 2026. Además, deben tener un título de bachiller homologado por el propio Ministerio.

El registro también es para otras instituciones

El Registro Nacional se aplicará, además, para postulantes que buscan un cupo en carreras focalizadas ofertadas por instituciones como la Policía Nacional, la Fuerza Naval, el Cuerpo de Bomberos y otras entidades del Estado.

Desde la Cartera de Estado hicieron un llamado a la ciudadanía a cumplir con los plazos, pues este registro garantiza la participación en las fases posteriores del proceso de acceso a la educación superior.