Las alertas ciudadanas sobre el uso de pirotecnia en las islas Galápagos activaron una respuesta inmediata del Estado. El Ministerio de Ambiente y Energía confirmó que se ejecutó un operativo interinstitucional con la Dirección del Parque Nacional Galápagos, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, la Armada del Ecuador y la Policía Nacional.

Las inspecciones permitieron levantar indicios del presunto uso de fuegos artificiales, una práctica expresamente prohibida en el archipiélago por el alto riesgo que representa para sus ecosistemas.

Según la información oficial, los hechos estarían vinculados con la embarcación Fusion 3, por lo que el Ministerio avanza en la elaboración de informes técnicos y administrativos para determinar responsabilidades conforme a la normativa ambiental vigente.

Uso de pirotecnia en Galápagos, una práctica prohibida por ley

La prohibición no es nueva. El pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos aprobó de forma unánime una resolución que veta el ingreso, comercio, distribución y uso de fuegos de artificio en la provincia. La única excepción corresponde a aquellos dispositivos que producen efectos luminosos sin generar ruido.

Daños a la fauna y riesgos para la salud humana

Entre los fundamentos de la resolución constan estudios científicos que evidencian los impactos negativos de la pirotecnia en ecosistemas frágiles como Galápagos. La fauna silvestre sufre alteraciones severas: taquicardia, estrés, ansiedad y cambios en su comportamiento, lo que compromete la sobrevivencia de especies únicas en el planeta.

A esto se suma la contaminación ambiental. Muchos fuegos artificiales contienen químicos que se disuelven en el agua y afectan ríos, lagos y fuentes de agua potable. Además, liberan partículas y humo que deterioran la calidad del aire en zonas habitadas.

Pirotecnia y afectaciones sociales: niños y personas con autismo

El impacto no se limita a la naturaleza. Las personas con trastorno del espectro autista presentan hipersensibilidad auditiva, por lo que los estruendos generan alteraciones significativas en su bienestar. Cada diciembre también se incrementan los casos de quemaduras en niños por el uso de pirotecnia, líquidos calientes o explosivos domésticos.

Conservación y convivencia sostenible en el archipiélago

Para las autoridades, decisiones como esta buscan preservar el patrimonio natural de Galápagos y fomentar una cultura de convivencia armónica entre la población y el entorno. Mientras avanzan las investigaciones por el presunto incumplimiento, el mensaje oficial es claro: en Galápagos, la pirotecnia con ruido no tiene espacio.