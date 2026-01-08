En Ecuador residían de forma habitual 231 686 personas nacidas en Venezuela hasta 2022, según el último Censo de Población del INEC. Sin embargo, esa cifra no capta plenamente a la población en tránsito, a quienes llegaron después del empadronamiento ni a quienes evitaron ser censados.

Por eso, la estimación más reciente de la Plataforma R4V / GTRM (ACNUR–OIM), que integra datos oficiales y proyecciones sobre movilidad regular e irregular hasta mayo de 2025, eleva el número a

440 450 refugiados y migrantes venezolanos.

De ese total, casi el 60% estaría en situación migratoria irregular, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), una condición que marca su inserción laboral, el acceso a derechos y las decisiones sobre su futuro, incluido el retorno a Venezuela.

Esta última cifra de inmigrantes confirma que Ecuador sigue siendo uno de cinco principales territorios de acogida de la migración venezolana en América Latina. Aunque con un patrón marcado por la precariedad, la informalidad y la movilidad constante. Hay que tomar en cuenta que la Cancillería no entregó datos actualizados a EL COMERCIO hasta el cierre de esta publicación.

📌 ¿Por qué importa la migración venezolana en Ecuador?

Debido a la crisis humanitaria de Venezuela, al menos ocho millones de personas dejaron el país, según Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados). Su situación tiene efectos directos en el mercado laboral urbano, la demanda de vivienda, la economía informal, el consumo y la cohesión social. Se trata, en su mayoría, de una población joven y en edad productiva que aporta trabajo y dinamismo económico. Pero lo hace en muchos de los casos desde la escasez, sin redes de protección ni estatus migratorio claro.

🛂 Camino cada vez más empedrado para la regularización

Sin documentación de origen o documentos vencidos hace más de cinco años. El acceso a trámites tampoco es viable. Esto se debe a que Ecuador y Venezuela tienen rotas sus relaciones diplomáticas y consulares. Además, a principio del 2025, el gobierno eliminó la amnistía migratoria con lo cual los venezolanos que aún estaba en situación irregular podían acceder a documentación legal.

Entre mayo de 2024 y principios de 2025, cerca de 30 mil personas lograron regularizar su situación migratoria, ya sea por renovación de visas o a través del proceso de regularización oficial.

Adicionalmente, en septiembre de 2025, se terminó el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela que facilitaba visas y residencias simplificadas, tras 15 años. A partir del 1 de septiembre de este 2025, Ecuador comenzó a exigir visa de visitante temporal de transeúnte a los venezolanos.

Estas son algunas razones por las que seis de cada 10 venezolanos estarían en situación indocumentada. Así explicó el representante de Acnur en Ecuador, Federico Agusti, a la agencia EFE, el año pasado.

🏙️ Una migración urbana y altamente concentrada

Los datos del Censo del INEC muestran que la migración venezolana en Ecuador es marcadamente urbana. Más del 80% de personas nacidas en Venezuela residía en áreas urbanas en 2022.

Quito y Guayaquil concentran los mayores núcleos de población venezolana, seguidas por ciudades intermedias como Manta, que se han convertido en polos de atracción por su actividad comercial y de servicios. Este patrón responde a la búsqueda de empleo, redes de apoyo comunitario y acceso a servicios de salud, educación y asistencia humanitaria.

La urbanización reduce privaciones estructurales -como el acceso a agua potable o electricidad-, pero traslada la presión a la vivienda. Solo 6,9% de hogares venezolanos es propietario, el resto depende del alquiler. El 12,8% vive en condiciones de hacinamiento y una proporción significativa enfrenta riesgo de desalojo, especialmente en contextos de ingresos inestables y estatus migratorio irregular.

Población venezolana joven y gran parte en la informalidad

A diferencia de la migración colombiana -más antigua y con una estructura etaria más envejecida-, la población venezolana en Ecuador es mayoritariamente joven. Más del 70% está en edad laboral, principalmente entre 18 y 39 años, y siete de cada diez llegaron al país después de 2017, en el punto más crítico del éxodo venezolano.

Esta composición demográfica se traduce en una alta participación en el mercado de trabajo. Según el Censo de Población y Vivienda 2022, el 77,1% de venezolanos participa en la fuerza laboral, una proporción superior a la de la población ecuatoriana. Sin embargo, esta inserción ocurre mayoritariamente en condiciones precarias.

La Evaluación Conjunta de Necesidades 2024 de la Plataforma R4V advierte que más del 90% de venezolanos ocupados trabaja en el sector informal, y casi seis de cada diez está subempleado por ingresos insuficientes. La informalidad es más alta entre quienes no tienen estatus migratorio regular.

A esto se suma la sobrecalificación laboral. El reciente estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestra que solo un tercio de la población venezolana ocupada se desempeña en un empleo acorde a su formación, mientras que la mayoría trabaja en actividades de menor calificación, principalmente en comercio y servicios. Esta brecha limita su potencial productivo y dificulta una integración plena en el mercado laboral formal.

Las barreras son aún mayores para las mujeres: casi siete de cada diez trabajan en la informalidad y una proporción significativa percibe ingresos por debajo del salario básico, lo que profundiza las brechas de género y la vulnerabilidad económica.

💼 Aportan a la economía, pero más desde la informalidad

La OIM aseguró-en su estudio sobre su contribución fiscal- que los hogares con venezolanos aportan con 876,25 millones de dólares anuales a la economía de Ecuador, a través del consumo de bienes y servicios. El estudio también estima que pagan cerca de 47 millones de dólares en impuestos al año.

Estas contribuciones se lograron por políticas de mejoramiento de procesos de documentación para venezolanos, ampliación del acceso a empleo formal, seguridad social, servicios financieros y reconocimiento de títulos académicos.

En Ecuador, el 45% de hogares envía remesas y la mayoría tienen como destino Venezuela (97,5%), sin embargo, el 62,6% del envío se realiza a través de canales informales.

🔄 Entre la integración indefinida y la idea del retorno

La combinación de informalidad, inestabilidad residencial y falta de documentos explica por qué, para muchos venezolanos, Ecuador no deja de ser un lugar de paso o de espera. Siete de cada diez manifiestan su intención de regresar a su país, una vez que se concrete la transición política y se restablezcan condiciones mínimas de seguridad, institucionalidad y derechos. A esta conclusión llegó un censo virtual y presencial del Comando Con Venezuela en Quito. Este sondeo se realizó entre octubre y noviembre de 2025 en varias ciudades del Ecuador.

Esa expectativa se evidencia en el trabajo comunitario. Luis Giménez, presidente de la Fundación Manos Venezolanas, asegura que el deseo de regresar está muy presente entre quienes reciben asistencia en Ecuador, aunque condicionado a un cambio real en Venezuela.

La gran mayoría quiere regresar y ser parte de un proceso de reconstrucción, pero solo si se da una transición pacífica y ordenada. Hoy todavía hay mucho miedo y desconfianza, señala.

Giménez reconoce que otro grupo ha decidido quedarse. “Hay venezolanos que ya hicieron vida aquí, tienen hijos nacidos en Ecuador y cierta estabilidad.

Pero, esta marcada intención de regresar contrasta con las cifras del estudio regional de la OIM-actualizado a octubre del 2025- en el que se establece que 66% manifiesta su intención de quedarse en Ecuador, especialmente, personas empleadas. Estos porcentajes son mayores para Colombia, Chile y Perú (96%-76%). Esto muestra que su permanencia no solo depende de la situación interna de Venezuela sino también de los vaivenes que se viven en los países de tránsito y destino.

Ecuador se ha convertido en un país de llegada, de tránsito y, para muchos venezolanos, de espera. Mientras una parte ha logrado insertarse en la economía y reconstruir su vida, otra permanece atrapada en la informalidad, la inestabilidad residencial y la falta de documentos. En ese equilibrio frágil entre integración y exclusión se juega uno de los mayores desafíos sociales y económicos del país.

