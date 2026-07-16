Médicos de Ecuador pueden postularse para la rural 2026

El Ministerio de Salud Pública convoca a médicos de Ecuador, enfermeros, odontólogos y obstetras al proceso de postulación para el Año de Salud Rural y Servicio Social, que comenzará en septiembre de 2026.

Apertura del proceso de postulación

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó oficialmente la convocatoria para el Año de Salud Rural y Servicio Social, correspondiente al período de septiembre de 2026 a agosto de 2027.

Este proceso está dirigido a profesionales en medicina, enfermería, odontología y obstetricia, quienes deben cumplir con los requisitos establecidos para integrarse al sistema de salud.

Cronograma de registros según documento de identidad

Los interesados deben gestionar su registro a través del Sistema de Gestión de Rurales (SGR) en el enlace oficial.

La plataforma estará habilitada según un cronograma estricto que depende del último dígito de la cédula o documento de identidad de cada postulante.

0 y 1: Sábado 01 de agosto.

Sábado 01 de agosto. 2 y 3: Domingo 02 de agosto.

Domingo 02 de agosto. 4 y 5: Lunes 03 de agosto.

Lunes 03 de agosto. 6 y 7: Martes 04 de agosto.

Martes 04 de agosto. 8 y 9: Miércoles 05 de agosto.

Miércoles 05 de agosto. Todos los dígitos: Jueves 06 y viernes 07 de agosto.

El horario de atención en la plataforma para todas las fechas señaladas será de 08:00 a 17:00 horas.

Una vez concluida esta etapa, el sábado 8 de agosto se dará a conocer el listado oficial de postulantes. El 9 de agosto se publicará la disponibilidad de plazas, detallando unidades operativas y niveles de atención a escala nacional.

Documentación y requisitos obligatorios

Para validar su participación, los profesionales deben contar con la siguiente documentación digitalizada:

Cédula de identidad.

de identidad. Registro de título profesional emitido por el Ministerio de Educación.

emitido por el Ministerio de Educación. Certificado de aprobación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) emitido por el Caces.

del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) emitido por el Caces. Certificado de no tener impedimentos para ejercer cargos públicos (MD T).

para ejercer cargos públicos (MD T). Firma electrónica vigente.

vigente. En el caso de extranjeros: visa habilitante y certificado de dominio del idioma español.

La ejecución del Año de Salud Rural y Servicio Social iniciará formalmente el 2 de septiembre de 2026. Se recomienda a los aspirantes mantenerse informados a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud Pública ante cualquier actualización del proceso.Más información sobre el personal médico en Ecuador

Preguntas frecuentes sobre la postulación al año rural 2026 en Ecuador

❓ ¿Cómo es el cronograma de registro por cédula?

El registro está organizado del 1 al 7 de agosto, comenzando con los dígitos 0 y 1 el primer día y finalizando el 6 y 7 de agosto para cualquier dígito. Esta metodología busca evitar la saturación del Sistema de Gestión de Rurales (SGR), permitiendo que los miles de postulantes completen su carga de datos de manera ordenada y eficiente en el horario de 08:00 a 17:00.

❓ ¿Qué documentos son indispensables para postular?

Cédula, título registrado, certificado del examen CACES (EHEP), certificado de no impedimento legal, firma electrónica y, si aplica, visa y certificación de idioma.

La validación de estos requisitos es el primer filtro del proceso, por lo cual es vital contar con los certificados emitidos por las entidades competentes antes de iniciar el registro.

❓ ¿Cuándo se publicarán las plazas disponibles?

La oferta de plazas, incluyendo las unidades operativas y ubicaciones geográficas, se publicará el 9 de agosto de 2026. El Ministerio publica esta información después de haber consolidado el registro de los postulantes, asegurando que la asignación responda a la planificación institucional del MSP.

❓ ¿Quiénes deben realizar el Año de Salud Rural?

Profesionales graduados en las carreras de medicina, enfermería, odontología y obstetricia. El cumplimiento del Año de Salud Rural es un requisito previo para el ejercicio profesional pleno en el sector público, siendo una etapa de servicio social y práctica clínica en el territorio ecuatoriano.

❓ ¿Cuándo inicia formalmente el servicio?

El Año de Salud Rural y Servicio Social arranca el 2 de septiembre de 2026. Esta fecha marca el inicio oficial para todos los profesionales seleccionados, quienes serán asignados a los centros de salud o unidades operativas según la planificación nacional del Ministerio.