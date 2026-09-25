Más de 260 000 estudiantes realizan el Juramento a la Bandera en Ecuador

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Más de 261 000 estudiantes de tercero de bachillerato participan este año en los actos de Juramento de la Bandera en Ecuador, una ceremonia que se desarrolla en escuelas y colegios del país desde este miércoles 23 de septiembre.

Los actos cívicos se realizan en el marco del Día de la Bandera Nacional, que se conmemora cada 26 de septiembre. Durante estas jornadas, los estudiantes rinden homenaje al símbolo patrio y realizan el tradicional juramento en sus respectivas instituciones educativas.

Según el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, la ceremonia reúne a estudiantes de tercero de bachillerato de instituciones educativas de todo el país.

Más de 4.000 instituciones educativas

Este 26 de septiembre, más de 261 000 estudiantes de tercero de bachillerato, pertenecientes a 4 101 instituciones educativas del país, rinden homenaje a la Bandera Nacional, símbolo de la historia, identidad y patriotismo del Ecuador.

“Hoy, una nueva generación levanta su voz y jura defender los valores que nos unen, honrar nuestras raíces y construir, con compromiso y esperanza, el futuro del Ecuador”, dijo el Ministerio.

Día de la bandera de Ecuador

El Día de la Bandera Nacional se conmemora cada 26 de septiembre en Ecuador. La fecha tiene su origen en 1860, cuando el entonces presidente Gabriel García Moreno dispuso que la bandera nacional retomara los colores de la antigua Gran Colombia: amarillo, azul y rojo.

La decisión fue ratificada un año después por la Convención Nacional. Posteriormente, en 1955, el Congreso Nacional estableció oficialmente el 26 de septiembre como el Día de la Bandera Nacional, una fecha destinada a rendir homenaje a uno de los principales símbolos patrios del Ecuador.

Significado de los colores de la bandera del Ecuador

Cada color que compone la bandera del Ecuador tiene un significado:

Amarillo: simboliza el oro, la riqueza y los recursos naturales que tiene Ecuador.

Azul: representa el océano y el cielo ecuatoriano.

Rojo: simboliza la sangre derramada por nuestros héroes en las luchas libertarias.

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