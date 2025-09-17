Los estudiantes de tercer año de Bachillerato de centros educativos particulares, fiscales y fiscomisionales del régimen Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos participan en la ceremonia de juramento de la Bandera, en Ecuador.

Más noticias:

¿Cuándo es el juramento a la Bandera en Ecuador?

Las instituciones educativas particulares, fiscales y fiscomisionales del régimen Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos se preparan para la ceremonia de juramento de la Bandera.

En este evento participan los estudiantes de tercer año de Bachillerato de todas las instituciones educativas.

Este acto se conmemora el 26 de septiembre de cada año según el Registro Oficial 1272. La misma fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera Nacional.

Le puede interesar: El juramento a la Bandera se realizó a pesar del paro de la UNE

En esta ceremonia, cada institución educativa reconoce el desempeño estudiantil con la proclamación de abanderados, portaestandartes, escoltas de cada unidad educativa.

El acto incluye el juramento de cada estudiante que busca fortalecer el respeto a los símbolos patrios.

Historia de la Bandera de Ecuador

La primera vez que la bandera ondeó en Ecuador fue el 25 de mayo de 1822, es decir, un día después de la Batalla de Pichincha, cuando todavía éramos parte de la Gran Colombia.

Entre 1845 y 1860, se usó un diseño distinto formado por un paño blanco con una franja vertical celeste en el centro conteniendo estrellas blancas. Este diseño se adoptó tras la Revolución marcista.

Más noticias: ¿Qué día se celebra el juramento a la Bandera?

Pero, hace 162 años, el Ecuador retomó como su bandera la tricolor, tras un decreto del presidente de aquel entonces, Gabriel García Moreno. Para conmemorar este hecho histórico, se celebra al símbolo en esta fecha.

Los colores de la bandera ecuatoriana moderna evolucionaron a partir de los de la bandera de la Gran Colombia, que abarcaba los territorios de los actuales Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela.

Así, el amarillo representa la abundancia del suelo minero y fértil del país; el azul representa el cielo y el mar ecuatoriano; y el rojo es la sangre vertida por los héroes que llevaron a sus conciudadanos patria y libertad.

Información extra: Bandera de Ecuador