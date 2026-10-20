Mantenimientos técnicos dejarán sin luz a Los Ríos y Manabí

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) ejecutará trabajos de mantenimiento de contingencia en las provincias de Los Ríos y Manabí durante la madrugada de este jueves 22 de octubre de 2026. Las tareas están previstas entre las 03:00 y las 06:00, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

Las intervenciones buscan corregir puntos calientes, reemplazar componentes deteriorados y atender problemas técnicos en subestaciones y redes eléctricas. Las autoridades vinculan estas labores con las afectaciones que las condiciones climáticas provocan en distintos sectores del país.

El mantenimiento forma parte de las acciones preventivas para reforzar la infraestructura eléctrica ante los meses de mayor incidencia del fenómeno de El Niño.

✅ Este jueves ejecutaremos trabajos de mantenimiento en Los Ríos y Manabí.



Este 22 de octubre, #CNELEP realizará trabajos de mantenimiento de contingencia en subestaciones y redes eléctricas para corregir puntos calientes, reemplazar componentes deteriorados y atender novedades… pic.twitter.com/x38GUTyKKS — CNEL EP (@CNEL_EP) October 20, 2026

Sectores de Los Ríos donde trabajará CNEL

En la provincia de Los Ríos, los técnicos intervendrán la subestación La Ercilia, en el cantón Ventanas. La instalación se encuentra junto a la vía E25 Ventanas-Quevedo, en el sector La Ercilia.

Los trabajos forman parte del mantenimiento de contingencia del sistema de subtransmisión. Las cuadrillas revisarán los componentes eléctricos y atenderán las novedades técnicas que detecten durante la jornada.

Los usuarios pueden consultar los detalles de la intervención en el canal informativo de la Unidad de Negocio Los Ríos de CNEL: información sobre el mantenimiento.

Dos subestaciones de Portoviejo entran en mantenimiento

En Manabí, las labores se concentrarán en dos instalaciones eléctricas de Portoviejo.

La primera es la subestación Portoviejo 3, ubicada en la ciudadela Nuevo Portoviejo. La segunda es la subestación Portoviejo 4, en la parroquia Andrés de Vera.

El plan incluye la revisión de sistemas auxiliares, el cambio de postes y el retiro de infraestructura deteriorada. Estas acciones buscan reducir riesgos técnicos y mejorar la estabilidad del suministro eléctrico.

Los usuarios de Manabí pueden revisar los sectores y horarios de intervención en el canal de CNEL correspondiente a la provincia: detalles del mantenimiento en Manabí.

Trabajos previos en siete subestaciones

El Ministerio de Ambiente y Energía reportó otra jornada de mantenimiento el pasado sábado 17 de octubre. En esa ocasión, los equipos técnicos intervinieron las subestaciones Nelson Mera, Centro Industrial, Terminal Terrestre, Puebloviejo, Ventanas, San Juan y Manta 1.

Durante esas labores, las cuadrillas corrigieron anomalías térmicas, reemplazaron conectores y reajustaron componentes eléctricos. También revisaron transformadores, limpiaron aisladores y verificaron los sistemas auxiliares.

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