El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una nueva advertencia en cuanto a las condiciones climáticas para los siguientes días. Estas alertan sobre lluvias de variable intensidad en varias zonas de Ecuador.

Más noticias

Advertencia meteorológica 53

El Inamhi emitió una nueva alerta este miércoles 17 de septiembre en la que advierte sobre las condiciones climáticas que tendrá Ecuador del 17 al 21 de septiembre.

Estas advierten sobre lluvias de variable intensidad en varias zonas de Ecuador y que pueden afectar ciudades de la Sierra, Costa y Amazonía.

Según las previsiones del Instituto, se esperan hasta 54 mm de acumulación de agua como máximo en el día, en la Amazonía; de hasta 27 mm en la Sierra, y de hasta 41 mm en el Litoral.

Los días con lluvias más intensas serán el 17 y 18 de septiembre y entre el 19 y 20 de septiembre.

Las zonas más afectadas por estas condiciones son:

Litoral: principalmente en la zona interior de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas

principalmente en la zona interior de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con mayor énfasis en la zona norte de la región

Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con mayor énfasis en la zona norte de la región Sierra: mayor intensidad en las ciudades del norte, Carchi, Imbabura, Pichincha y Bolívar)

Estas condiciones climáticas se deben, entre otros factores, a la combinación de inestabilidad atmosférica, al ingreso de humedad desde el norte del país y al tránsito de la Oscilación Madden-Julian, factores que en conjunto favorecen la ocurrencia de lluvias de distinta intensidad.

Recomendaciones

En estos días es importante tomar precauciones ante la posible acumulación de agua en hogares y negocios, así como caminos susceptibles.

Además, las condiciones de las vías podrían afectarse por el estancamiento de agua, caída de árboles y niebla. También hay riesgo de posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte cuando haya tormentas.

Debido a las lluvias, puede haber eventuales inconvenientes en el suministro de servicios básicos en zonas puntuales.

🌧️ #AdvertenciaMeteorológica53 Del 17 al 21 de septiembre se prevén lluvias de intensidad variable en varias zonas del país⛈🌧



🔎 Revisa en la imagen las áreas con mayor probabilidad de afectación. pic.twitter.com/LcU6B5jlit — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 17, 2025

Te recomendamos