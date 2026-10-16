¿Lloverá en tu ciudad? El pronóstico para Quito, Guayaquil y otras localidades de Ecuador

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) para este viernes 16 de octubre de 2026 prevé lluvias en distintas localidades de la Sierra, la Amazonía y la Costa. Los horarios variarán según la ciudad. En Galápagos se espera cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Las temperaturas también cambiarán por región. En la Costa oscilarán entre 24,5 °C y 34 °C; en la Sierra, entre 5,5 °C y 23,5 °C; en la Amazonía, entre 17,5 °C y 30,5 °C; y en Galápagos, entre 24,5 °C y 31,5 °C. El reporte señala niveles de radiación ultravioleta (UV) de moderados a muy altos.

Lluvias en varias ciudades de la Costa

En Esmeraldas se esperan precipitaciones durante toda la jornada y tormentas en la madrugada. Santo Domingo y Quevedo podrían registrar lluvias en la madrugada, la tarde y la noche.

Para Guayaquil, el pronóstico contempla precipitaciones por la tarde y la noche. En Santa Rosa, provincia de El Oro, se esperan lluvias durante la tarde, mientras que en Manta podrían presentarse en la madrugada.

Quito tendrá precipitaciones dispersas

En Quito, Tulcán, Ibarra, Ambato y Guaranda podrían registrarse lluvias durante la tarde y la noche. En Latacunga se esperan precipitaciones por la noche y en Riobamba, durante la tarde.

🛰️#MonitoreoSatelitalEc | Viernes 16/10 (06h30): Se presentan lluvias en Esmeraldas, norte de Manabí, sur de Santo Domingo, norte Los Ríos, norte de Guayas y zona este de la Amazonía; disiparán paulatinamente en las próximas horas🌦️🌧️ 🟠Advertencia #80 vigente https://t.co/G7XA9UEajf — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 16, 2026

La temperatura mínima de la región llegará a 5,5 °C y la máxima, a 23,5 °C. La radiación UV variará entre niveles moderados y muy altos.

Lluvias durante varias horas en la Amazonía

El pronóstico prevé cielos nublados y precipitaciones en la región amazónica. En Tena podrían presentarse durante todo el día. En Shell Mera y Macas se esperan lluvias en la madrugada, la tarde y la noche.

Nueva Loja y El Coca podrían registrar precipitaciones en la madrugada y la mañana. Para Zamora, el pronóstico contempla lluvias por la tarde.

Galápagos tendrá cielo parcialmente nublado

En Galápagos se prevé cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Las temperaturas estarán entre 24,5 °C y 31,5 °C, mientras que la radiación UV alcanzará niveles muy altos.

El reporte recomienda evitar la exposición solar directa y prolongada entre las 10:00 y las 15:00 en las zonas más afectadas. El pronóstico puede actualizarse según las condiciones atmosféricas.

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