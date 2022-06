Leonidas Iza pide ‘manifestaciones pacíficas’

El dirigente de la Conaie pidió que las marchas del lunes 17 de junio del 2022 se realicen de manera pacífica. Foto: Captura

Redacción Elcomercio.com

Leonidas Iza aseguró este domingo 26 de junio de 2022 que las movilizaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) continuaran hasta conseguir los resultados esperados.

El líder sostiene que desde el sábado 25 hasta la madrugada del domingo 26 de junio del 2022, se ha reunido con todas las autoridades de pueblos y nacionalidades indígenas para aclarar las razones por las que siguen en Quito.

“Estamos aquí para llevar los 10 puntos como respuesta a nuestras comunidades, a nuestros pueblos” dijo Iza.

En las declaraciones Leonidas dijo que en 14 días que no han habido respuestas del Gobierno algunos “compañeros” han dicho “mejor que se vaya el gobierno”. “Nosotros no hemos venido a eso”. Ratificando que su deseo no es derrocar al Presidente.

Advirtió que eso es decisión de la Asamblea Nacional y que si “son coherentes con la lucha del pueblo, han de votar con el pueblo” pero en caso de que tengan sus propios intereses, ellos definirán su agenda dentro de la Asamblea.

Dice que las autoridades no pueden convertir la educación en “cuotas políticas” y que se respete el idioma de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Reclama la inexistencia de una política que controle la especulación de precios. Esto debido al incremento de los productos de primera necesidad. La crisis del sistema de salud y que garantice el acceso a la educación.

Pide al gobierno garantizar la seguridad y que no se criminalice a las autoridades indígenas por aplicar el castigo indígena a los ladrones capturados en sus territorios.

También se refirió al subsidio de la urea, diciendo que la producción no se hace solo con este producto. “Tiene que ayudar a resolver el problema de todos los insumos agrícolas”

En el caso de las deudas. “el Presidente mediante decreto dijo que va a condonar las deudas hasta USD 3 000, pero lo que debe hacer es extender a lo que dice la ley que son USD 10 000”.

De igual manera dice que los decretos firmados en estos días como: el subsidio a la urea, la condonación de deuda hasta los USD 3 000 y declarar en crisis el sistema de salud “son gracias a la lucha”.

Leonidas Iza garantiza las medidas de hecho a nivel nacional porque no tienen respuesta a los siguientes puntos: combustibles, sustentación, financieros y minero petrolero. Por estas razones continúa la lucha.

El líder indígena dijo que la marcha del 27 de junio del 2022 se dará de manera pacífica. Y espera la respuesta de los cinco poderes del Estado.