En Latacunga la rutina se mantiene pese al inicio del paro nacional convocado por la Conaie. Este sábado 20 de septiembre coincidió con día de feria, lo que se tradujo en un movimiento comercial alto y calles llenas de transeúntes. En el centro de la ciudad, los locales funcionaron con normalidad y la población se desplazó como en un día habitual.

En los alrededores del parque Vicente León se observó a personas conversando frente a los contingentes militares. Entre las pocas manifestaciones visibles en la mañana estuvieron mujeres indígenas que caminaban por el parque.

Contingente militar y cierres en la Gobernación de Cotopaxi

La Gobernación de Cotopaxi fue el punto con mayor resguardo en Latacunga. Dos tanquetas permanecieron ubicadas en las esquinas del edificio y la circulación vehicular se cerró en una cuadra a la redonda. Pese a esta medida, la situación fue descrita como tranquila, sin incidentes reportados en la mañana.

El despliegue militar respondió a la convocatoria de paro indefinido anunciada por la Conaie y respaldada por organizaciones sociales y sindicales como el FUT, la Feue y la UNE. Hasta el mediodía, en Latacunga no se registraron concentraciones masivas, pero la presencia de la fuerza pública fue constante en el perímetro de la Gobernación.

Contexto del paro nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) declaró un paro nacional inmediato e indefinido en rechazo a las medidas económicas y políticas del Gobierno de Daniel Noboa.

Los ejes principales de la protesta son la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto 126, lo que las organizaciones denominan un “paquetazo neoliberal” que afecta la salud y la educación, y el rechazo al modelo extractivista.

La decisión fue adoptada en asamblea extraordinaria tras semanas de protestas en distintas provincias, donde transportistas, sindicatos, estudiantes y servidores públicos salieron a las calles. El FUT y la Fenocin confirmaron que se sumarán con movilizaciones y cronogramas propios, mientras que otras organizaciones, como la Unorcac, anunciaron protestas indefinidas desde el 21 de septiembre.

Suspensión del Decreto 148 y tensiones políticas

El ambiente de protesta se desarrolla en paralelo a la resolución de la Corte Constitucional, que suspendió provisionalmente el Decreto 148 de Daniel Noboa. Este decreto convocaba a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente, pero quedó en pausa tras la admisión de cinco demandas de inconstitucionalidad.

El tribunal explicó que la medida busca garantizar que cualquier reforma constitucional siga los procedimientos establecidos y rechazó actos de intimidación, como una amenaza de bomba recibida en sus instalaciones. Con ello, la Corte recalcó que sus decisiones se adoptan con independencia y respeto a la democracia.

