El Gobierno Nacional anunció el sábado 13 de septiembre de 2025 el traslado temporal de la sede de la Presidencia de Ecuador hacia la ciudad de Latacunga, en Cotopaxi. La medida consta en el decreto ejecutivo 127, que entró en vigencia el mismo día de su emisión, y se enmarca en las atribuciones del presidente de dirigir la administración pública de forma desconcentrada.

El Ejecutivo afirmó que la decisión de Daniel Noboa de cambiar la sede presidencial a Latacunga busca ejercer autoridad, garantizar gobernabilidad y mantener un diálogo directo con la ciudadanía, en especial después del anuncio de la eliminación del subsidio al diésel.

De forma paralela, la vicepresidenta María José Pinto asumió temporalmente sus funciones en Otavalo, provincia de Imbabura, donde destacó la importancia de gobernar en territorio y con cercanía a la gente.

Latacunga como bastión de movilización indígena, ahora sede presidencial de Daniel Noboa

Max Donoso-Muller, analista político, explicó que la elección de Latacunga como sede temporal de la Presidencia no es casual y da sus argumentos. Cotopaxi ha sido históricamente el bastión de Leonidas Iza y de las movilizaciones indígenas que en el pasado han logrado paralizar Quito.

Trasladar el Ejecutivo a esta provincia constituye una forma de enviar un mensaje directo a esos actores sociales, desafiándolos a manifestarse en su propio territorio en lugar de afectar a la capital.

Esta decisión busca debilitar la capacidad de presión que tradicionalmente se ha ejercido desde Quito. Al llevar el centro de operaciones a Cotopaxi, el presidente se sitúa en el mismo espacio donde se han originado las principales protestas, lo que representa, en sus palabras, un “mensaje claro y dedicado” hacia los sectores acostumbrados a interrumpir la gobernabilidad a través de bloqueos y paralizaciones.

Latacunga como sede presidencial de Daniel Noboa, un gesto de autoridad frente a posibles protestas

Sofía Guerrero, analista política, agrega otros detalles al análisis. El traslado de la Presidencia a Latacunga debe entenderse como un gesto de autoridad. El presidente Noboa quiso presentarse en un lugar donde anticipa resistencia, lo que refuerza la idea de que asume su responsabilidad de gobernar en medio de la tensión.

Según Guerrero, el mensaje principal es que el mandatario no delega la confrontación, sino que se instala físicamente en los territorios más conflictivos.

Esta decisión también transmite la imagen de un gobierno que no se esconde ante el riesgo de protesta. Cotopaxi tiene una fuerte tradición de movilización indígena y transportista, y que la presencia del Ejecutivo allí envía una señal de que la autoridad no rehúye el conflicto. Para la analista, se trata de una estrategia simbólica que fortalece la percepción de liderazgo activo en un contexto de ajustes económicos.

Estrategia de acercamiento territorial de Daniel Noboa

Donoso-Muller recordó que este no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de gestión política que caracteriza al actual gobierno.

Por ejemplo, Noboa ha dispuesto en varias ocasiones la instalación temporal de la comandancia de la Policía en distintas provincias y ha movilizado ministros para enfrentar conflictos en territorio. En ese sentido, el traslado de la Presidencia a Latacunga se inscribe en esa lógica de descentralización práctica del poder.

El reciente cambio a Latacunga también refuerza la idea de que el Ejecutivo puede movilizarse a cualquier parte del país según las circunstancias. A su criterio, esto envía un mensaje de capacidad de control, porque muestra a un presidente dispuesto a actuar en cualquier lugar donde la coyuntura lo demande. De esta forma, se consolida un estilo de gobierno basado en la movilidad y la presencia directa en las zonas de conflicto.

Simbolismo y contención de conflictos

Guerrero destacó que la decisión tiene un valor simbólico importante. No se trata solo de cambiar la sede administrativa, sino de un movimiento que busca contener posibles focos de protesta.

En su análisis, trasladar el Ejecutivo a Cotopaxi permite reducir la distancia entre las decisiones centrales y las provincias más afectadas por el fin del subsidio al diésel, lo que puede abrir canales de diálogo directo.

Sin embargo, la efectividad de este gesto dependerá de los resultados concretos. Si las compensaciones no llegan a tiempo o son percibidas como insuficientes, el traslado podría convertirse en una fuente de frustración social. Guerrero señaló que, en ese escenario, la acción podría ser interpretada como un gesto meramente performativo sin efectos reales en la gobernabilidad.

Relación con transportistas y medidas de compensación

Donoso-Muller resaltó que la presencia del Ejecutivo en Cotopaxi se complementa con la apertura de canales de comunicación entre los transportistas y entidades como la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Obras Públicas. La decisión presidencial busca no solo enviar un mensaje político, sino también ofrecer incentivos focalizados para reducir la tensión con ese sector.

En caso de que los gremios no acepten las compensaciones, el Gobierno podría optar por medidas adicionales que afecten directamente a las cooperativas, comentó.

A su juicio, esta combinación de presencia territorial y presión institucional refleja una estrategia de control frente a grupos que históricamente han tenido capacidad de bloquear el país.

Desarmar la capacidad de la oposición en Quito

Alondra Enríquez, consultora política digital, consideró que la estrategia del Gobierno tiene un doble objetivo. El primero es desarmar la capacidad operativa de la oposición en Quito, donde habitualmente se concentran las movilizaciones por la cercanía con Carondelet y los centros gubernamentales.

Trasladar la Presidencia a Latacunga dificulta la logística de protesta, porque obliga a las organizaciones sociales y sindicales a movilizarse a una ciudad más distante.

En ese sentido, este movimiento busca evitar que Quito se convierta nuevamente en escenario de enfrentamientos sociales. La presencia del Ejecutivo en Cotopaxi responde también a un cálculo simbólico, ya que se trata de una provincia con fuerte peso indígena y relevancia electoral en la segunda vuelta.

Interpretó la decisión como un intento de anticiparse a las reacciones de los actores locales y de reducir la presión sobre la capital.

Narrativa digital y manejo comunicacional del Gobierno

La consultora también analizó el impacto de la medida en el plano comunicacional. El anuncio del traslado se hizo un viernes en la noche, momento en el que la atención digital suele ser más baja, lo que permitió al Gobierno reducir la reacción inmediata.

Al día siguiente, el presidente generó múltiples titulares, como la designación de un embajador y la captura de un líder criminal, lo que dispersó el debate público sobre la eliminación del subsidio.

Estrategia funcionó inicialmente como un distractor, ya que bajó las tensiones durante el fin de semana.

Sin embargo, advirtió que la pasividad comunicacional dio tiempo a la ciudadanía para organizarse, lo que derivó en cierres viales y protestas más visibles a inicios de la semana. Para la analista, la capacidad del Gobierno de sostener su relato dependerá de si logra mostrar resultados concretos en territorio y abrir espacios de diálogo más amplios con sectores como el campesino y el agrícola.

Riesgo de fortalecer liderazgos indígenas

Guerrero cree que la medida puede tener un doble efecto en el movimiento indígena. Por un lado, podría facilitar un diálogo directo con las comunidades y generar la percepción de que el Gobierno escucha sus demandas. Pero, por otro, podría fortalecer a liderazgos locales como Leonidas Iza, que podrían aprovechar la coyuntura para visibilizar reclamos más amplios sobre salud, seguridad y servicios básicos.

Al instalarse en un territorio identificado con la movilización indígena, el Ejecutivo también corre el riesgo de desafiar simbólicamente a los actores sociales de esa zona.

Esto podría derivar en un aumento de la presión política y en un escenario de mayor confrontación si las demandas no son atendidas de manera efectiva.

Imagen presidencial y gobernabilidad

Donoso-Muller sostuvo que el traslado a Latacunga consolida la imagen de un presidente fuerte, en un país donde históricamente se ha valorado el liderazgo con decisiones firmes.

Noboa proyecta así control político y capacidad de enfrentar a los sectores que tradicionalmente han desestabilizado a los gobiernos. Para el analista, esta estrategia refuerza la percepción de que el mandatario asume la conducción del país en momentos críticos.

Guerrero coincidió en que la medida fortalece la imagen de autoridad de Noboa, aunque enfatizó que su impacto dependerá de la implementación de las compensaciones anunciadas.

La presencia del Ejecutivo en Cotopaxi proyecta a un presidente que no centraliza el poder en Quito, sino que se moviliza para enfrentar los conflictos en territorio, según Guerrero. No obstante, advirtió que si la estrategia no se acompaña de resultados concretos, el gesto podría desgastarse rápidamente y alimentar nuevas tensiones sociales.

Enríquez subrayó que el Gobierno manejó el traslado como una jugada política y comunicacional para desactivar la presión en Quito, aunque advirtió que la oposición puede aprovechar la situación para reforzar su narrativa.

Los tres coinciden en que la gobernabilidad dependerá de la capacidad del Ejecutivo de transformar este gesto en acciones concretas.

