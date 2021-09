Lasso pide informe a Contraloría sobre obra de agua inconclusa en Esmeraldas

Bolívar Velasco (I)

Los permanentes problemas que tiene la red regional del servicio de agua potable de tres cantones de la provincia de Esmeraldas, en la Costa del Ecuador, llamaron la atención del presidente Guillermo Lasso.

Este lunes 13 de septiembre del 2021, el Primer Mandatario reaccionó ante el incumplimiento de la obra, que debía entregarse en abril de 2018 y que cinco años más tarde desde su construcción sigue pendiente debido a fallas técnicas y retrasos contractuales. La obra comenzó en el 2016, pero hasta ahora no se termina de construir.

Para las obras, que contemplan la instalación de nuevas líneas de conducción, tanques elevados y acometidas domiciliarias se destinaron USD 130 millones. El plan es atender a una población de 410 000 habitantes.

Estos recursos provinieron de un crédito del estatal Banco de Desarrollo y que fuera entregado mediante un cheque simbólico en un acto público a los exalcaldes de Esmeraldas, Lenin Lara; de Rioverde, Dúval Güisamano y de Atacames, Byron Aparicio.

El presidente Lasso, quien estuvo en Esmeraldas hace dos semanas, dijo que el último viernes llamó al Contralor General encargado para hablarle sobre estos problemas.

“Señor Contralor, al Estado ecuatoriano le ha costado cerca de USD 130 millones el proyecto de agua potable en Esmeraldas; son tres empresas, dígame Contralor, usted no ha preparado ningún informe porque ya egresamos los 130 millones y del grifo de agua o de la llave de agua de las casas de los esmeraldeños no sale ni una gota de agua. Esto es corrupción y todavía no hay un informe de la Contraloría. Esto no puede ser”.

Durante su visita a la ‘Provincia Verde’, el Jefe de Estado recibió pedidos ciudadanos para que interviniera ante los recurrentes inconvenientes que tiene el servicio de agua potable, que fue declarado en emergencia ante un daño en el sistema de bombeo el pasado 21 de julio de 2021.

Desde entonces, los habitantes de los tres cantones que se surten de este sistema reciben el agua potable de forma racionada y por horas. Por ejemplo, este lunes 13 de septiembre se abrió el flujo desde los tres tanques elevados de la urbe de la capital de Esmeraldas para dotar del líquido a alrededor de 52 barrios y sectores.

Los habitantes de estos sitios deben estar atentos los lunes, miércoles y viernes, porque son los días que les corresponde recibir el servicio.



Los problemas en el contrato del sistema regional son investigados de cerca por la asambleísta de Creo, Rina Campain y la alcaldesa, Lucía Sosa.