La lluvia inundó algunos sectores de Portoviejo

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Las lluvias de la tarde de este martes 20 de octubre de 2026 complicaron la movilidad en Portoviejo – Manabí. El agua se acumuló en varias calles y el lodo descendió desde las colinas hacia sectores urbanos, lo que dificultó el paso de vehículos.

Las precipitaciones comenzaron en la parroquia Crucita y avanzaron hacia la zona urbana de Portoviejo. El aguacero coincidió con horas de circulación vehicular, por lo que los conductores encontraron dificultades para avanzar por las vías afectadas.

Andrés de Vera y otras zonas reportan acumulación de agua

Uno de los sectores con mayores dificultades fue Andrés de Vera, donde el agua y el lodo bajaron desde las colinas e ingresaron a varias vías.

La avenida Manabí y la calle 5 de Junio también registraron acumulación de agua, con complicaciones para la circulación vehicular. En el norte de la ciudad, las lluvias afectaron calles próximas a los frentes de obra del proyecto MegaHidro.

Las precipitaciones también incidieron en vías que conectan Portoviejo con sus parroquias rurales. En estos tramos, el agua sobre la calzada obliga a los conductores a reducir la velocidad y prestar atención a las condiciones del camino.

Municipio moviliza maquinaria para despejar una vía

El Municipio de Portoviejo informó sobre el despliegue de maquinaria para atender reportes ciudadanos relacionados con las lluvias.

Uno de los puntos de intervención fue la vía El Zapallo, donde una cuneta de drenaje presentó un desbordamiento. Los equipos municipales retiraron palizada y despejaron el tramo para facilitar el paso de los vehículos.

La limpieza de drenajes y el retiro de material acumulado ayudan a recuperar la circulación; sin embargo, las precipitaciones intensas pueden provocar nuevas acumulaciones de agua en calles y caminos vulnerables.

¡Estamos en territorio para atender a nuestra gente!



Ante el fuerte aguacero que afecta a Portoviejo y a varios cantones manabitas, he dispuesto el despliegue inmediato de Control Territorial, Desarrollo Humano, Participación Ciudadana, Riesgos, Obras Públicas, Portoaguas,… pic.twitter.com/7HhBhwqKyg — Javier Pincay (@Javier_PincayS) October 20, 2026

Inamhi advierte más lluvias en Manabí y la Costa

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente la advertencia meteorológica número 81, que contempla lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la Costa y sectores de la Sierra hasta las 23:00 del jueves 22 de octubre de 2026.

El pronóstico señala que los episodios más intensos podrían ocurrir durante la tarde del martes, la madrugada del miércoles 21 y la tarde y noche del jueves 22.

En las zonas más vulnerables, las precipitaciones pueden elevar el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Por ello, las condiciones de las próximas horas requieren atención, en especial en sectores con drenaje insuficiente o cercanos a cauces.

AdvertenciaMeteorológicaEc #81 | 🌧️ Entre 19 y 22 de octubre se prevé que las lluvias continúen, acompañadas de tormentas dispersas y ráfagas de viento en el Litoral y zonas de cordillera occidental. Mayor detalle a continuación: pic.twitter.com/lDjlWDheit — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 19, 2026

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