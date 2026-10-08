La avioneta que transportaba valores cayó en Cuenca; esto se sabe del cargamento

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La avioneta que se siniestró este 8 de octubre de 2026 en la avenida Hurtado de Mendoza, en Cuenca, transportaba valores cuando se precipitó sobre la vía mientras intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Mariscal La Mar. Así lo informó el Banco Central del Ecuador (BCE).

Según la entidad, la aeronave había sido contratada para transportar valores en la ruta Guayaquil-Cuenca. El accidente ocurrió en el sector Milchichig, ubicado en uno de los extremos de la pista.

BCE confirma que la tripulación está a salvo

El BCE señaló que, tras conocerse la emergencia, se activaron los protocolos correspondientes y los organismos de socorro acudieron al sitio para atender a los ocupantes de la aeronave.

La institución aseguró que los miembros de la tripulación se encuentran a salvo. Sin embargo, ni el BCE ni el ECU 911 precisaron la identidad de las personas que viajaban en la nave.

Además, el Banco Central indicó que los valores transportados fueron revisados tras el incidente y que permanecen “íntegros, asegurados y bajo custodia, conforme a los procedimientos establecidos”.

La entidad no detalló la cantidad de recursos que eran movilizados en la aeronave.

Cierres viales en el sector Milchichig

El ECU 911 informó que la aeronave siniestrada es una avioneta ligera. Mientras se desarrollaban las labores de atención de la emergencia, agentes de tránsito y policías cerraron el paso vehicular en el sector.

📍 #Cuenca |🚨 12:13 | Desde el #ECU911, coordinamos con @Salud_Ec, @Bomberos_Cuenca, @emov_ep, @PoliciaEcuador la atención urgente de una emergencia por pérdida de pista de una avioneta ligera en el Aeropuerto Mariscal La Mar. 🎥 Monitoreamos la zona en tiempo real mediante nuestros dispositivos de #VideovigilanciaECU911. Noticia en desarrollo. #LíneaÚnicaParaEmergencias 9-1-1 — Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro (@ECU911Austro) October 8, 2026

En un video emitido por el servicio de emergencia se observa que la avioneta cayó desde un talud hacia un tramo de la vía donde existe una curva. Tras el impacto, la nave sufrió daños en la hélice y quedó detenida en medio de la calzada, junto a los escombros de un poste de energía eléctrica.

Por su parte, la Empresa Pública de Movilidad de Cuenca (Emov) señaló que la vía Paseo Milchichig, la intersección con la calle España y la avenida Hurtado de Mendoza permanecen cerradas.

BCE mantiene coordinación por el resguardo de los valores

El Banco Central del Ecuador informó que mantiene comunicación permanente con las autoridades y con la empresa responsable del servicio de transporte para garantizar el resguardo de los valores movilizados en la aeronave.

La entidad reiteró que los recursos permanecen bajo custodia mientras continúan las acciones investigativas relacionadas con el siniestro ocurrido en Cuenca.

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